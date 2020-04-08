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Meclis’te ‘kancık’ kavgası! MHP ve HDP’liler birbirine girdi!

TBMM'de gergin anlar... Yeni infaz yasası teklifi görüşmeleri sırasında MHP'li ve HDP'li milletvekilleri arasında kavga çıktı.

Veli TOPRAK
15:25 -
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Yeni infaz yasası görüşmelerinde söz alan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, PKK’nın Diyarbakır’da bu sabah sivillere yönelik saldırısını hatırlatarak, “Beş Kürt vatandaşımız kancıkça bir pusuda, şerefsiz katiller tarafından katledildi. Hiç kimse PKK’lı hainlerin affını bu Meclis’ten beklemesin” dedi.

Bu sözlerin ardından HDP’li milletvekillerden tepkiler geldi. TBMM Başkanvekili Levent Gök, bu sırada “Meclis’te temiz bir dil kullanım” diye uyarıda bulundu.

AĞIR HAKARETLER ETTİLER

Bu sözlerden sonra MHP ile HDP'li vekiller arasında karşılıklı laf atıldı. ‘Sosyal mesafe' kuralı hiçe sayılarak vekiller birbirlerinin üzerine yürürken, oturuma ara verildi.

Verilen arada vekillerin birbirlerini ittikleri ve ağır biçimde hakaret ettikleri görüldü. HDP'li vekillerin üzerine yürüyen MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'u milletvekilleri tutarak sakinleştirdi.

Diyarbakır HDP infaz kavga Kayseri Levent Gök Meclis MHP Ordu PKK söz TBMM
Son güncelleme: 15:35 08.04.2020
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