Menemen’de bir yıl böyle geçti!

31 Mart yerel seçimlerinde oyların büyük kısmını alarak göreve gelen Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Menemen Belediyesi'ne ait Tepe Sosyal Tesisleri'nde basın mensupları ile bir araya gelerek kahvaltı yaptı.

Görevde bulunduğu bir yıllık süreçte hayata geçirdiği projeleri hazırlanan video ile tanıtan Başkan Aksoy, burada yaptığı konuşmada, “Menemen, İzmir içerisinde büyüme potansiyeli en büyük olan ilçelerden birisidir. İzmir'in kuzey aksında Menemen'in nüfusu hızla artmaktadır. Bu bilinçle projelerimize özen gösteriyoruz. Projeler yaptıkça eleştiriliyoruz, eleştirildikçe daha iyi projelere yöneliyoruz. Eleştirilere kulak veriyoruz, eleştiriler bizi güçlü kılar” dedi.

MENEMEN’İN ÇEHRESİ DEĞİŞİYOR

Menemen'de birikmiş alt yapı sorunları olduğunu ve bunları çözmek için büyük gayret gösterdiklerini vurgulayan Başkan Serdar Aksoy, şunları söyledi:

* Menemen'de yollar ve altyapı ile ilgili ciddi şikayetler vardı. Bu konuda hemen çalışmalarımıza başladık. Vatandaşlarımızın rahat etmesi amacıyla gece yürüttüğümüz çalışmalarla başta ana arterler olmak üzere yol bakım ve onarım çalışmaları ile parke taşı döşeme çalışmalarımıza başladık.

* Aynı şekilde mahallelerimizin park ihtiyacına da hızla yanıt verdik. Bir yılda ilçemize Türkelli Fırat Çakıroğlu Parkı, Seyrek Şehitler Parkı, Esatpaşa Ahmet Taner Kışlalı parklarını kazandırdık, Asarlık Ahmet Kaya Parkı ile Asarlık Demokrasi Parkı'nın da yapımına başladık.

* Menemen Şehir Parkımız başta olmak üzere birçok parkımızı yenileyerek çocuklarımız için daha güvenli ve sağlıklı oyun alanları haline getirdik.

* Açılışını yaptığımız Srebrenitsa Anıtı, Ahıska Türkleri Sürgün Anıtı, Şehitler Parkı içindeki Şehitler Anıtı, Uğur Mumcu Heykeli, Kubilay Heykeli gibi anıt ve heykellerle Menemen'in çehresini değiştirdik.

“KADINLAR, ÇOCUKLAR VE GENÇLER İÇİN NELER YAPILABİLECEĞİNİ BELİRLEDİK”

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Engelli Hizmetleri Çalıştayı, Engelli Çalıştayı, Kadın Emeği ve Kooperatifleşme Çalıştayı ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Forumu ile Menemen'deki kadınlar, dernekler, engelliler ve engelli aileleri ile bir araya geldiklerini söyleyen Başkan Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

* Bu çalıştay ve forumlarla kadınlar, çocuklar ve gençler için neler yapılabileceğini belirledik. Buradan yola çıkarak da ilk etapta Emiralem'deki Engelsiz Yaşam Merkezimiz'i hayata geçirdik.

* Göreve geldiğimiz günlerde ilk yapımını tamamladığımız projelerden biri olan Kadın Danışma Merkezi ve Çocuk Oyun Evi projesini daha da geliştirerek Kadın Dayanışma Merkezleri, Gençlik Dayanışma Merkezleri ve Kreşleri oluşturmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki Pazartesi günü Gölpark içinde Çocuk Oyun Evimiz'in açılışını yapacağız.

* Menemen kadınıyla, çocuklarıyla, gençleriyle, engellileriyle herkesin en iyi şartlarda yaşadıkları bir şehir olacak.

YERELDEN KALKINMA ATAĞI

Kalkınmanın yerelden başlayacağı inancıyla hareket eden Başkan Aksoy, köylerin kalkınması ve köylünün refahı için göreve geldiği günden bu yana çalışıyor.

Hizmet verdiği bir yıllık süreçte; Emiralem Çilek Festivali, Çaltıköy Hıdırellez ve Yörük Şenliği, Bozalan İncir Festivali, Koyundere Köy Şenliği, Göktepe Köy Pazarı gibi etkinlikleri düzenleyen, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katkıları ile Karakılçık Buğdayı Ekim Şenliği'ni gerçekleştiren Üretici Köylü Pazarı Projesi'nin çalışmalarına devam eden Başkan Aksoy, “Yıllardır ötelenmiş, gündeme alınmamış olan köylümüz son süreçte yeniden ön plana çıkmaya başladı. Ekonomik krizle birlikte Türkiye'de kalkınmanın inşaat sektörü ile olamayacağı anlaşılmış bulunuyor. Türkiye bir tarım ülkesi, Menemen'de tarım kenti. Bundan sonra Bozalan inciriyle, Emiralem çileğiyle, Menemen üzümüyle anılacak. Artık üreticimizle omuz omuzayız” açıklaması yaptı.

KÜLTÜR, SANAT VE SPOR ÇALIŞMALARI

Menemen'de, kültür-sanat, spor ve meslek kurslarıyla binlerce kişinin hayatına dokunduklarını vurgulayan Başkan Aksoy, “Menemen Belediyesi kültür sanat kurslarında eğitim gören bin 500 öğrencimiz var. Düzenlediğimiz kurslarla vatandaşlarımıza hobi kazandırıyor, mesleki eğitim veriyoruz. Spor İşleri Müdürlüğümüz ise bu yıl 19 kursla 2 bin 500 kişiyi sporla buluşturdu. Atletizmden jimnastiğe, zumbadan judoya açtığımız kurslarla çocuklarımızı ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı hedefliyoruz” dedi.

YAPILAN VE YAPILACAK OLAN PROJELER

Görevinin ilk yılında Menemen'in çehresini değiştirecek projelere imza attıklarına değinen Başkan Aksoy sözlerine şöyle devam etti:

* Yeni ve modern bir Menemen yaratmak amacıyla yola çıktık. Bu amaç doğrultusunda, çok eskimiş olan Kasımpaşa Üst Geçidi'ni kaldırarak yerine modern ve kullanışlı yeni üst geçidimizin yapımını tamamladık, geçtiğimiz günlerde de açılışımızı gerçekleştirdik.

* Önceki belediye döneminde yapımına başlanan Perşembe Pazarı projesine Halil Alkaya Pazar Yeri adını verdik ve en kısa zamanda vatandaşların hizmetine sokmak için çalışıyoruz. Üretici köylü pazarı olarak planladığımız Merdivenli Pazar Yeri inşaatı devam ediyor. Özgür Hayvan Barınağımız'ı yakında tamamlayacağız.

* Eski Öğretmenevi'nin kreşe dönüştürülmesi projesinde sona geldik. Bunların yanında; Emiralem Hal Projesi, Kent 2 Sanat Sokağı, Kent 2 Cumhuriyet Kompleksi, Asarlık Turgut Özal Bulvarı, Gölpark Macera Parkı, Belediye Amatör Spor Kulübü Lokali, Hayat Park Menemen, eski otogar alanının dönüşüm projesi, Kamyon Garajı ve yeni otogar projelerinin ise planlamaları yapıldı, hazırlıklarına önümüzdeki süreçte başlayacağız.

* Menemen'e yeni bir çehre kazandırmak, vatandaşlarımızın daha güzel ve konforlu bir şehirde yaşamaları için yola çıktık ve bu yolda da emin adımlarla ilerliyoruz” diye konuştu.

ÖĞRENCİ KENTİ MENEMEN

Menemen'i bir öğrenci kenti yapma hedefiyle yola çıktıklarını hatırlatan Başkan Aksoy, çocuklara ve gençlere yönelik çalışmalarını da şöyle sıraladı:

* Menemen Belediyesi Gençlik Eğitim Kurs Merkezi (MEBGEM)'nde 2 bin 500 öğrencimiz eğitim alıyor. Koronavirüs nedeniyle şu anda tüm öğrencilerimize uzaktan online eğitim vermeye devam ediyoruz. Seyrek'te yapımında son aşamaya geldiğimiz Yabancı Diller Yüksekokulu ile üniversite kenti olma yolunda ilk adımımızı atmıştık. Ayrıca, bu okulun yanında yer alacak olan Kız Yurdu'nda 25 öğrencimizin barınmasını sağlayacağız.

* Kubilay Kültür Merkezi'ni Bakırçay Üniversitesi ile imzaladığımız protokol çerçevesinde Ziraat ve Veterinerlik fakültelerine tahsis ettik. Önümüzdeki yıldan itibaren burada okumaya gelecek olan öğrencilerle birlikte Menemen tam bir öğrenci şehri haline gelecek. Bu süreçte okul öncesi çocuklarımızı da unutmadık. Açtığımız Çocuk Oyun Evi, Doğaköy Anaokulu, eski Öğretmenevi'nde açılışını yapacağımız kreş yanında birçok kreş projemiz de halihazırda mevcut.

* Bu yıl içinde kreşlerimizi açmış olacağız. İzmir'de bir ilk olarak Tarım Lisesi için de çalışmalara başladık. Yeni eğitim öğretim yılında inşallah o da eğitim vermeye başlayacak.”

AKSOY SORULARI CEVAPLANDIRDI

Basın mensuplarından gelen Menemen Belediyesi'nin ne kadar borcu olduğuna dair soruya Başkan Aksoy, “Nasıl bir belediye teslim aldığımızı herkes biliyor. Öncelikle Menemen'deki tüm gayrimenkullerimizi geri aldık. Çok düşük rakamlarla kiralanmış olan gayrimenkullerimizin kiralarını yeniden güncelledik. Belediye kasasına giren bütün paraların belediye hizmetlerine harcanmasına özellikle dikkat ediyoruz” dedi.

31 Mart seçimlerinden sonra bir müfettiş getirdiklerini ve her şeyi ortaya koymasını istediklerini söyleyen Aksoy, “Biz göreve geldiğimiz anda Menemen Belediyesi'nin 315 milyon TL borcu vardı. Şuan ise 270 milyon TL gibi bir borcu mevcuttur. Belediyelerin hepsinin borcu vardır, ancak önemli olan bu borçların çevrilmedir” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz aylarda Menemen Belediyesi tarafından yapılan Karavan Buluşmaları'nın bundan sonra da devam edip etmeyeceği yönündeki bir soruya ise Başkan Aksoy, “Pandemi süreci nedeniyle bugün hayatın tüm alanlarında ciddi anlamda bir gerileme mevcut. Ekonomik olarak da dünyada bir kriz mevcut. Gölpark'ta yaptığımız etkinliği sürdüreceğiz. Ancak İçişleri Bakanlığı şu an pandemiden dolayı etkinliklere izin vermiyor. Bu sürecin geçmesinden sonra bu etkinliğimizi gerçekleştireceğiz” cevabını verdi.

Bir soru üzerine, geçmiş aylarda duyurulan Menemen-Otogar dolmuşlarındaki düzenlemenin maalesef şu an istedikleri yerde olmadığını söyleyen Aksoy, “Menemen- Otogar arasındaki dolmuşları bu hattan çekerek Menemen'in bazı mahalle ve köylerine koymuştuk. Bu konu ile ilgili istediğimiz randımanı alamadık. Vatandaşlarımız dolmuşların yanında belediye otobüsleri de istiyorlar. Bizde hizmetin aksadığı noktalara dolmuşun yanında kendi otobüslerimizi de koyacağız” açıklamasını yaptı.

Menemen Ovası'nda bulunan yapılar ile ilgili bir soru üzerine Başkan Aksoy, “Menemen bir tarım kenti. Burada sadece muz ve çay yetişmiyor. Geri kalan tüm ürünler yetişiyor. Menemen Ovası'nda inşaata kesinlikle izin vermeyeceğiz. Çanakkale yolunda görülen tüm binalar imar affından faydalanmış durumda. Bu yüzden oralara müdahale etmemiz mümkün değil. Bizim dönemimizde alınan bir imar izni yok” dedi.

Yerli bir gıda markası için çalışmaları olup olmadığı yönündeki bir soruya ise Aksoy, “Tarım ile ilgili bir kalkınma modelinden bahsetmiştik daha önceki açıklamalarımızda. Tunç Başkan'dan da gördüğümüz gibi tüm yönetimler tarım üzerinden hareket ediyor. Biz de kooperatiflerimizi kurduk. Burada yoğurdumuz peynirimiz için markalaşma çalışmalarını başlattık. Üretici pazarını kurmamızın nedenlerinden biri de bu. Önce alt yapıyı oluşturup sonra markalaşma çalışmalarına başlayacağız” cevabını verdi.

Pandemi sürecinde Menemen Belediyesi'nin gelirlerinde kesinti olup olmadığı yönündeki bir soruyu da Aksoy, “Pandemi sürecinde belediyemize gelen paradaki kesinti yüzde 50 oldu. Tüm kamu alanları kriz içerisinde. Yüzde 50'lik kesinti neredeyse tüm belediyelere uygulandı. Bize gelen paraların kesilmesinin yanında birde iller bankasından gelen paraların kesilmesi bizler için çok büyük bir sorundu” şeklinde cevapladı.