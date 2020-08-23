Meteoroloji’den turuncu alarm! Yurtta hava durumu tahminleri…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Ordu, Tokat, Van ve Hakkari çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun’un Doğu İlçeleri, Trabzon’un Doğu İlçeleri, Rize, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda kuvvetli, Giresun’un Doğu İlçeleri, Trabzon’un Doğu İlçeleri, Rize'nin doğu kesimleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİDEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

MGM'nin yerel kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısında şu ifadeler kullanıldı:

* Yağışların; Rize, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri, Erzurum'un kuzeydoğusunda kuvvetli(21-50 kg/m2), Giresun’un Doğu İlçeleri, Trabzon’un Doğu İlçeleri, Rize'nin doğu kesimleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2), yer yer şiddetli (76-100 kg/m2) ve aşırı (100 kg/m2 ve üzeri) olması beklendiğinden (sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi) meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

* Rüzgarın; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’da kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

METEOROLOJİ'DEN BİRÇOK İL İÇİN ALARM

Meteoroloji'nin MeteoUyarı sistemine göre bugün için Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için turuncu alarm verildi. MGM alarm verilen illere kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı.

TURUNCU UYARI NE ANLAMA GELİYOR?

Meteoroloji, sarı uyarı için “Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır” turuncu uyarı için ise “Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir” açıklaması yapmıştı.

YURTTA HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Ordu ve Tokat çevreleri ile Samsun’un doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli(21-50 kg/m2), Giresun’un Doğu İlçeleri, Trabzon’un Doğu İlçeleri, Rize'nin doğu kesimleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2), yer yer şiddetli (76-100 kg/m2) ve aşırı (100 kg/m2 ve üzeri) olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

RİZE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli, doğu kesimlerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu doğusu akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu bölgenin kuzeydoğu kesimleri ile Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Van ve Hakkari çevreleri ile Erzurum’un kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 32°C

Az bulutlu