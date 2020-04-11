Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Metro ve metrobüs çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında İETT otobüsleri çalışacak mı?

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma yasağı istisnası olan vatandaşlar için İstanbul’daki toplu taşıma araçlarında düzenleme yapıldı. Peki metro ve metrobüs çalışıyor mu? Otobüsler seferlerine devam edecek mi?

17:06 -
Haberler Gündem
Metro ve metrobüs çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında İETT otobüsleri çalışacak mı?

11-12 Nisan için ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle İstanbul'da toplu taşıma araçlarına da kısıtlama geldi. Metro seferleri tamamen iptal edildi. İETT, metrobüs ve şehir hatları vapurları sadece sabah ve akşam saatlerinde aralıklı olarak sefer yapacak.

METROLAR ÇALIŞIYOR MU?

2 gün boyunca İstanbul’da metro seferlerinin hepsi iptal edildi. Metro İstanbul’dan yapılan duyuruda, 13 Nisan pazartesi itibarıyla seferlerin normal tarifeye uygun olarak yeniden başlayacağı açıklandı.

VAPUR SEFERLERİ SEYRELTİLDİ

Şehir Hatları vapurları ise Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Adalar-Kabataş, Bostancı-Adalar, Boğaz hattı ve Kadıköy-Beşiktaş hatlarında sadece sabah ve akşam saatlerinde belli aralıklarda sefer yapılacak.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more