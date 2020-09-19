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Milli Piyango 19 Eylül sonuçları belli oluyor…

Her ay üç gün ve özel tarihlerde yapılan Milli Piyango’da çekiliş günü geldi ve çekiliş sonuçları saat 15.30’da belli olmaya başladı. Düzenli çekilişlerde 3 milyon lira büyük ikramiyesi olan Milli Piyango'da kazanan numaraların tamamı belli olduğunda sıralı tam liste yayınlanıyor...

15:56 -
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Milli Piyango 19 Eylül sonuçları belli oluyor…

Geçtiğimiz aylarda Milli Piyango’da yeni dönem başladı ve artık çekiliş günü şanslı numaralar saat 15.30’da açıklanmaya başlıyor. Ayın 9,19 ve 29’unda yapılan çekilişlerde büyük ödül 3 milyon olarak belirlenirken, özel çekiliş günlerinde ise 6 milyon liralık ikramiye veriliyor.

SONUÇLAR GÜN İÇERİSİNDE BELLİ OLACAK

Milli Piyango’da 15.30’da başlayan çekiliş devam ediyor, günün ilerleyen saatlerinde sonuçlar duyurulacak.

MİLLİ PİYANGO SONUÇ EKRANI

MİLLİ PİYANGO OYUNU HAKKINDA

Biletleri önceden basılmış olan Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuş bir oyundur. Milli Piyango’da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.

Milli Piyango
Son güncelleme: 16:25 19.09.2020
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