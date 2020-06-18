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MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu planlandığı gibi devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, ‘Pençe-Kaplan’ operasyonunda teröristlerin sığınak, barınak ve mevzilerini vurmaya devam edildiğini bildirdi.

01:38 -
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MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu planlandığı gibi devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında, Haftanin bölgesine hava hücum harekatı ile komandoların indirilmeye devam edildiğini ve ATAK helikopterleri ile hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

DHA

MSB’nin Twitter hesabında yer alan açıklamada, “Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesine hava hücum harekâtı ile kahraman komandolarımız inmeye devam ediyor. Operasyon, planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Yerli üretim taarruz helikopterimiz ATAK’lar da yeni terör hedeflerini vurmayı sürdürüyor” denildi. (DHA)

İlgili Haber Pençe Kaplan sürüyor! MSB: Kahraman komandolarımız Haftanin'de 15 Haziran'da Kuzey Irak'taki terör yuvalarını havadan imha etmek için Pençe-Kartal Operasyonu'nu düzenleyen Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bir harekat daha... Hava Kuvvetleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen komandolarımız Pençe-Kaplan Operasyonu'yla Haftanin bölgesine girdi. Bakan Akar birliklerin komutanlarına telsizden seslenerek, 'Daha önce yazdığınız destanları yazacağınıza inanıyoruz' dedi.
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