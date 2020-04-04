Muharrem İnce: Yerli üretime geçmeliyiz

Büyük salgınlarda en önemli konunun gıda olduğunu belirten CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yerli tohum merkezine dozerle giren rektörlerden, maskeyi parayla satan bakanlardan kurtulacak bir dünyada buluşmak üzere.” ifadelerini kullandı.

“ENDÜSTRİYEL TARIM DÖNEMİ KAPANDI”

Türkiye'nin endüstriyel tarım döneminin kapandığını fark etmesi gerektiğini savunan İnce, şöyle konuştu:

* Büyük salgınlarda en önemli konu gıdadır. Bağışıklık sistemimizi sağlıklı gıda ile güçlendirebiliriz. Tohumu ithal, ilacı kimyasal üretimden yerli üretime geçmeliyiz. Türkiye artık endüstriyel tarım döneminin kapandığını fark etmelidir.

* Gıda ürünlerini ithal etmenin ne kadar vahim sonuçlar doğuracağını gördük. Ülkeler birer birer ihracat yasağı koydular. Acilen üretim planlaması yapmalıyız.

“ÇİFTÇİYE ÖDENMEYEN 13 MİLYAR VAR”

Sağlıklı gıda ile beslenildiğinde bağışık sisteminin de korunacağını söyleyen İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Türk çiftçisi, Mart ve Ekim aylarında ekim yapar. Çiftçi acilen desteklenmelidir. Ne yazık ki şu anda virüsle eylem planında tarım yok. Çiftçiye 2019 yılında desteğin 9 milyar lirası ödendi. 13 milyar lirası ise hala bekliyor. Devlet üreticisini çaresiz bırakmaz.

* Gıda ve tarım mücbir sebep kapsamına mutlaka alınmalıdır. Sağlıklı bir gıda ile beslenirsek, bağışıklık sistemimizi zaten koruruz. İthal tohumu, kimyasal ilaçları, meyvelerden artık terk etmeliyiz. Hayvanları GDO’lu yemlerle beslemekten vazgeçmeliyiz.

* Güçlü Kooperatifler kurup aile şirketine dönmeliyiz. Köylü köyüne döndüğünde mutlaka bağışıklık sistemimizde yeniden güçlenecektir.

* Yerli tohum merkezine dozerle giren rektörlerden, maskeyi parayla satan bakanlardan kurtulacağımız bir dünyada buluşmak üzere.

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