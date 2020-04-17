Muhtar, coronalı hastaları gizledi köydeki vaka sayısı 20’ye çıktı

Başkale ilçesine bağlı Örmetaş Mahallesi, İstanbul’dan gelen bir vatandaşta corona virüsü görülmesi üzerine 7 Nisan günü, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Karantina süreci devam ederken, sağlık ekipleri mahallede geniş çaplı tarama başlattı.

ŞEHİR DIŞINDAN GELENLERİ BİLDİRMEDİ

Ancak mahalleye İstanbul’dan gelen başka vatandaşların da olduğu, bu vatandaşlarla ilgili Muhtar Mikail Duman’ın karantinanın kaldırılması için yetkililere bilgi vermediği belirlendi.

Bu bilgi üzerine harekete geçildi. Yapılan çalışmalar ile İstanbul’dan gelenler, sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri tarafından tespit edildi.

VAKA SAYISI 20 OLDU

Yapılan testler sonucunda ise 8 kişinin daha corona virüsü taşıdığı saptandı. Dün yapılan sağlık taraması sonrasında ise mahalledeki vaka sayısı 20’ye yükseldi.

Başkale Kaymakamlığı da Muhtar Mikail Duman’ı görevden alarak, hakkında ‘Görevlilere yanıltıcı bilgi vermek ve görevi ihmal’ suçundan soruşturma başlattı.

CORONALI HASTALARI BİLDİREN MUHTARA ÖDÜL

Öte yandan 4 gün önce İstanbul’dan Van’a gelen otobüsü, Van Valiliği´ne bildirerek corona virüsü taşıyan 4 yolcunun Erzincan’da tedavi altına alınmasını sağlayan Edremit ilçesi Doğanlar Mahallesi Muhtarı İbrahim Öndil, valilik tarafından ödüllendirildi.

Teşekkür belgesi ve hediye verilen Öndil ile Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, telekonferasla görüşerek teşekkür etti.

Bilmez, Muhtar Öndil’in bilgi vermesi üzerine mahallenin ölümcül bir salgından korunmuş olduğuna dikkat çekerek, “Tüm muhtarlarımızdan böyle bir duyarlılık bekliyoruz. Muhtarın bilgi verdiği otobüsteki dört yolcunun dışında Van’a gelen ve evinde karantinaya alınan 3 vatandaşımızın daha testleri pozitif çıktı. Bunların tespit edilip, önlenmesi çok önemlidir” dedi. (DHA-İHA)