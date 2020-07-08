Müjdat Gezen: Böyle şeylerden korkmayız, yılmayız

Müjdat Gezen, kendisi ve Metin Akpınar hakkında ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret’ iddiasıyla dört yıl sekiz ay hapis cezası istemiyle dava açılmasını Tele1 TV'de Evren Özalkuş’a değerlendirdi.

“Bu ceza yöntemiyle korkutmadır” diyen Gezen, Bunlar diyor ki; Yılmaz Özdil'i, avukatları, Metin Akpınar'ı, Müjdat Gezen'i biz gerekirse tutuklarız, havadır bunlar” diye konuştu.

“HAKARETİ YAPAN CUMHURBAŞKANI”

Gezen, Evren Özalkuş’un, “Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusunu şöyle yanıtladı:

* Değersiz bir şey olduğu için değerlendiremiyorum çünkü oldukça anlamsız bir şey. Hakareti yapan Cumhurbaşkanı hakaretten yargılanan ise Müjdat Gezen.

* Komik yani ama bu baskıların bizi yıldıracağını sanıyorlarsa çok büyük bir yanılgı içindeler. Yılmaz Özdil ile uğraş, avukatlarla uğraş, Metin Akpınar'la uğraş Müjdat Gezen'le uğraş.

* Onlara demek lazım ki; sizin 25 milyon kadar potansiyel bir oyunuz var ama unutmayın bizim 50 milyondan fazla seyircimiz var arkamızda, bu insanlar her kesimden. Ne yapmışım ben hakaret olarak?”

“HADDİNİ BİL DEMEK HAKARETSE EĞER…”

İddianameyi değerlendiren Gezen sözlerini şöyle sürdürdü:

* Kadıköy kale, bir türlü giremiyorlar Kadıköy'e AKP olarak. Cumhurbaşkanı, ‘Memleket yıkılsa Kadıköy'de oturanların kılı kıpırdamaz' dedi.

* Kadıköy'de oturan biri olarak bu benim aleni olarak vatanseverliğimi aşağılamadır. Ben bu hakkı kimseye vermiyorum, Cumhurbaşkanı değil kralı gelse bu hakkı vermiyorum.

* Onun için dedim ki, ‘benim vatanseverliğimi bu biçimde eleştirmek ya da aşağılamak kimsenin hakkı değil’. Sen önüne gelene parmak sallayarak ‘Haddini bil diyorsun’, bu konuda da ‘sen haddini bil’, dedim. ‘Haddini bil’ demek hakaretse eğer bu lafı dünyada en çok kullanan kişinin artık ne kadar yatması gerekiyor siz hesap edin.

“HAVADIR BUNLAR”

Yaşananların yanlış olduğunu ifade eden Gezen, şöyle konuştu:

* Bence çok yanlış bir şey yapıyorlar. Benimle ilgili değil, bana ne olacak. Ben Kenan Evren'de de girdim.

* O dönemde ayağımıza zincir de vurdular prangayla da yürüttüler bizi ama sonra Kenan Evren rahmetli oldu, biz hayattayız.

* Biz de bir gün öleceğiz nasıl olsa yani bu ceza yöntemiyle korkutmadır. Bunlar diyor ki Yılmaz Özdil'i, avukatları, Metin Akpınar'ı, Müjdat Gezen'i biz gerekirse bunları da tutuklarız, havadır bunlar” diye konuştu.

“BEN ÖYLE ONA BUNA PARMAK SALLAMADIM”

“Gün gelir korkutanı da korkutur. Biz böyle şeylerden korkmayız, yılmayız” diyen Müjdat Gezen sözlerini şöyle noktaladı:

* Gün gelir korkutanı da korkutur. Biz böyle şeylerden korkmayız, yılmayız. Ben hayatımda hiç kimseye hakaret etmedim, hakaret ayıp bir şeydir.

* Önüne gelene ‘Cumhurbaşkanı'na hakaret etti’ diyorlar ben savcıya sordum aynı gün hakime de sordum ‘Hakaretin ne olduğunu bana söyleyin’ dedim, söyleyemediler. Söylemeleri gereken cümle şudur, haddini bil sözcüğü eğer hakarete giriyorsa aman aman kimler yatmaz değil mi?

* Şu an yine söylüyorum evet herkes haddini bilecek. Ben haddimi bilen bir insanım, kimseye hakaret etmeyecek kadar aile terbiyem var benim. Öyle ona buna parmak sallamadım hayatımda, onu bunu tehdit etmedim, korkutmaya çalışmadım hiç bunları yapmadım.

* Bu yüzden bence çok yanlış bir yerdeler. Müjdat Gezen'i korkutacaklar, Yılmaz Özdil'i, Metin Akpınar'ı korkutacaklar, avukatları korkutacaklar, yerlerde yatıracaklar onları. Sonra baroları parçalayacaklar. Parçalaya parçalaya bir hal oldular.