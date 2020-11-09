Öfkeli kadın araçtan indi, tartıştığı adama kurşun yağdırdı

Olay saat 10.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Orhangazi kavşağı yakınlarındaki bir dinlenme tesislerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre Cihat Aytaç (38) yanında Özlem Ç. (34) ile birlikte Bursa istikametinden İstanbul istikametine doğru giderken, tesiste mola verdi. İkili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

DURUMU AĞIR

Araçtan inen Özlem Ç. yanındaki silahla Cihat Aytaç'a ateş etti. Öfkesi dinmeyen kadın yerde yatan Aytaç’a tabanca kabzasıyla vurmaya devam etti. Yaralanan Cihat Aytaç için olay yerine ambulans çağrıldı. Ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan ve durumunun ağır olduğu belirlenen Cihat Aytaç buradaki ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

GÖZALTIN ALINDI

Olay sonrasında Cihat Aytaç'ı silahla yaraladığı ileri sürülen Özlem Ç. olay yerinde Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayda kullanılan silah ise Cihat Aytaç'ın yaralandığı yerde bulunurken, Jandarma Olay Yeri inceleme ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Cumhuriyet Savcılığı ve jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)