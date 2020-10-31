Öğlen umutlar yeşermişti, ekipler Sayra ile Çınar’ı arıyor

İzmir'deki deprem felaketinde tamamen yıkılan Rızabey Apartmanı enkazında kurtarma çalışmaları devam ediyor. Mansuroğlu Mahallesi 283/1 Sokak'ta 2 No'lu bina olan apartmanın enkazı altında kalanlar arasında 15 yaşındaki ikiz kardeşler Sayra ve Çınar Alpgündüz de bulunuyor.

SAAT 13.00’DA SAYRA VE ÇINAR’DAN SES ALINDI

Anne ve babaları evde yokken depreme yakalanan Sayra ile Çınar'ın acılı yakınları bekleyişini sürdürürken öğle saatlerinde umut veren bir gelişme yaşandı. Alanda sessizliği sağladıktan sonra dinleme yapan kurtarma ekipleri saat 13:00'te Sayra ve Çınar'dan ses aldı.

SESİN GELDİĞİ ALANDA BULUNAMADILAR

Bunun üzerine çalışmalar ikiz kardeşlerin bulunduğu yere yoğunlaştırıldı. Söz konusu kısım hassas olduğu için ekipler çok dikkatli hareket etti. Saat 20:10 itibariyle ses alınan noktaya ulaşıldı. Fakat dairenin olduğu kısımdaki o noktada Sayra ve Çınar bulunamadı.

Bunun üzerine çalışmalar apartman koridoru ile asansör boşluğunun olduğu kısma yöneltildi. Başta anne Tülin Batmaz ve baba Alican Alpgündüz olmak üzere, ikiz kardeşler için umutlu bekleyiş sürüyor.