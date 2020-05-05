ÖSYM’den flaş açıklama: Sınavlar nasıl yapılacak?

Dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin normalleşme takvimini kamuoyuyla paylaştı. Erdoğan’ın paylaştığı konulardan biri de milyonlarca öğrencinin merakla beklediği sınav takvimiydi.

Takvime göre, daha önce 20-21 Haziran’dan 25-26 Temmuz’a ertelenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yeniden hazirana çekilerek 27-28 Haziran tarihlerinde yapılmasına karar verildi. Karar başta öğrenciler olmak üzere toplumun büyük kesiminden tepki gördü.

ÖSYM’DEN İLK AÇIKLAMA

Yeni sınav takviminin belirlenmesinin ardından ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün de YKS ve Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

* 27-28 Haziran tarihlerinde üç oturum olarak uygulayacağımız Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) ve 14 Haziran tarihinde uygulayacağımız Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) için gerekli tüm önlemleri alıyoruz.

* YKS'nin her oturumunda ve MSÜ'de adaylarımıza sınav binası girişlerinde görevlilerimiz tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacaktır. İsteyen adaylar kendileri de dezenfektan ve/veya kolonya yanlarında getirebileceklerdir.

* Sınav görevlilerimize de maske ve dezenfektan dağıtılacaktır.

* Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse okul bahçelerine alınmayacaktır.

* Adaylar sınav binalarına girerken, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecektir.

* Sınav salonlarında oturma düzenleri sosyal mesafe mümkün olduğunca gözetilerek oluşturulacaktır.

* Yeni Sınav uygulama süreçleriyle ilgili olarak sınav görevlilerimize gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.