Makedonya Üsküplü ve Balkan göçmeni bir ailenin çocuğu… Babası, 7 kardeşi ile birlikte ve vagonlarında inekler olan bir trenle, 1956 yılında Türkiye'ye göç ediyor. Sıkıntılı geçen üç yılın sonunda da oğlu Lütfü Türkkan doğuyor.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, hayatını, corona salgınını, bu salgında kaybettiği en yakın arkadaşını, Kocaeli'ndeki çiftlik yaşamını anlattı:

*Aynı evde ama evlatlarıma sarılamadan geçen bir karantina süreci yaşıyoruz. Sosyal mesafeli yaşam devam ediyor. Bizim gibi kalabalık bir ailede büyüyen biri olarak bu mesafeli yaşam beni olumsuz etkiledi.

*İlk kez bayram namazına gidemedik. Büyüklerimizin mezarlarını da ziyaret edemedik. Bayramın bayram olduğunu hissedemedik. Dostlarımla oturup sohbet etmeyi, yemek yemeyi çok özledim. Sadece telefon görüşmesi bana yetmiyor.

*Pandemi sürecinde en yakın arkadaşım Sadullah Sipahioğlu'nu toprağa verdim. Bir hafta içerisinde avuçlarımızın arasından kaydı gitti. Pandemi bizde derin ve onarılmaz yaralar bıraktı.

Ana vatana göçü anlattı

Lütfü Türkkan, Şebnem Türkkan ile evli. İkizleri Dilara ve Nihan, küçük kızı Zeynep Türküm ve oğlu Mehmet Nezir Türkkan… Kızı Nihan'dan Azra isminde bir torunu da var. Türkkan, şunları anlatıyor:

*Her şeyi bırakıp, sadece göç izniyle Türkiye'ye göç etmiş bir ailenin çocuğuyum. Babam Cevat, ana vatana gelince toprağı öpüyor.

*Akşam Osmanlı Sancağı altında yatıp sabah Sırp çizmesi ile uyandığınız bir tablodan geliyorsunuz. Vatan toprağı bizim için çok daha fazla şey ifade ediyor.

Üsküp'te ata yadigarı çeşme

Sık sık Üsküp'e giden Türkkan, büyük dedesi Lütfü Efendi'nin de yaşadığı Pagaruşa'daki çeşmeden su içiyor. Çeşmenin kitabesinde iki yıldız var. 6 köşeli yıldız, imanın 6 şartını, 5 köşeli yıldız ise İslam'ın 5 şartını simgeliyor. Çeşme 1902 yılında yaptırılmış.

‘Toprağa bağlıyım'

İYİ Partili Türkkan, ata toprağa Üsküp için “Üç ayda bir Üsküp'e gidemezsem çok büyük eksiklik hissederim. Dedemin çeşmesinden su içerim. Pandemi süreci buna da engel oldu, Üsküp sevdamın önüne set çekti” dedi. Kocaeli'nde bir çiftliği olan Türkkan, şunları söyledi:

*Önce hobi gibi başladı. Şimdi süt üreten bir işletme oldu. Toprağa bağlıyım. Çiftçilik yapıyorum, ata biniyorum. Hem iş insanı hem de muhalefet milletvekili olmak çok zor. İktidarın güçleri, Demokles'in kılıcı gibi sallanıyor. Her şeye rağmen yılmayacağım ve mücadeleye kararlıyım.”