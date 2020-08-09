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Pandemide başlayıp karantinada biten düğün serüveni!

Bu yılın başlarında evlenmeye karar veren Sibel Karasu-Samet Pedük'ün düğünleri corona pandemisi nedeniyle ertelendi. Normalleşme sürecine girilince bu hafta sonu için tarih belirlendi. Düğüne bir hafta kala damat motosiklet kazası geçirdi ve bacağında lif koptu. Düğüne bir gün kala gelinin ailesinde iki kişinin testi pozitif çıkınca düğün iptal edildi. Nikah için karar alan çift nikah memurunu beklerken, damadın damatlığını unuttuğu ortaya çıktı. Her şeye rağmen nikah sosyal mesafe kurallarına uyularak kıyılabildi. Gelin ve damat nikahtan sonra 14 gün karantinaya alındı.

Latif SANSÜR
18:51 -
Haberler Gündem
Pandemide başlayıp karantinada biten düğün serüveni!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde evlenmeye karar veren Sibel Karasu ile Samet Pedük, nikahları kıyılıncaya kadar yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı, okuyanlar “Bu kadarı da olmaz” yorumları yaptı.

Çiftin evlenme hayallerini ilk önce Mart ayında başlayan pandemi bozdu. Zorunlu bir bekleyişten sonra Haziran ayında normalleşme sürecine girilince düğün hazırlıklarına tekrar başlandı. Düğün tarihi olarak da 7 Ağustos belirlendi.

DAMAT KAZA GEÇİRDİ

Düğün hazırlıklarını tamamlamak için koşturan damat Samet Pedük, düğüne bir hafta kala motosiklet kazası geçirdi. Kaza sonucu bacağında lif koptu. Buna rağmen düğün ve nikahtan vazgeçilmedi. Düğün salonu, fotoğrafçı, orkestra gibi tüm hazırlıklar tamamlandı. Düğüne bir gün kala ise asıl büyük şok yaşandı.

FOTO: Instagram

İKİ KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI, DÜĞÜN İPTAL EDİLDİ

Çift her şeye rağmen dünya evine girecekleri tarihi beklerken asıl büyük şoku yaşadı. Gelin Sibel Karasu'nun rahatsızlanan iki akrabasının corona virüsü testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine düğüne bir gün kala davetliler tek tek arandı ve düğünün iptal edildiği bilgisi verildi.

NİKAH SONRASI 14 GÜN KARANTİNA

Yaşanan gelişmelere rağmen morallerini bozmamaya çalışan Sibel ve Samet çifti, nikah kıymaya karar verdi. Çağrılan nikah memuru hastalık tehlikesini göz önünde bulundurarak nikahı uzaktan kıydı. Davetlinin olmadığı törende gelin damat bir masada, nikah memuru ve şahitler ayrı masalarda nikah törenini gerçekleştirdi. Nikah memuru alışıla geldiği gibi nikah defterini geline vermek yerine masaya bıraktı. Ardından filyasyon kuralları çerçevesinde gelin ve damat 14 günlük karantinaya girdi.

FOTO: Instagram

GELİN: AMA BU KADARI DA OLMAZ YA

Evlenmeye karar verdikleri günden nikahlarının kıyıldığı güne kadarki talihsizlikleri sosyal medya hesaplarından paylaşan çifte onlarca moral mesajı geldi. Gelin Sibel Pedük sosyal medya hesabından şunları yazdı:

* Evlenmek, düğün yapmak zor bir süreç demişlerdi. Bize daha da zordu. Mart ayında pandeminin Türkiye'de görülmesiyle bilirsizlik ve korku içinde bu günü bekledik. Ailemizden iki kişinin COVID-19 testinin pozitif çıkmasıyla düğüne bir gün kala, düğünü iptal etme kararı aldık.

* Yaşanılan ilk olumsuzlukta ‘Yaa Samet bunların hepsini atlatacağız' dedim. Sonrasında ‘Teker teker gelin, bende insanım' dedim. Sonlara doğru cümle “Ama bu kadarı da olmaz ya' ya dönüştü. Nikah memurunun dediği ‘iyi günde, kötü günde, hastalıkta sağlıkta' kısmının kötülerini yaşadıysak, iyileri gelmesin mi?

FOTO: Instagram

DAMAT: TÜM BUNLARA RAĞMEN BAŞARDIK

Çiçeği burnunda damat Samet Pedük'te duygularını şöyle dile getirdi:

* Önce dünya genelinde corona, sonrasında düğüne bir hafta kala motosiklet kazası ve bacakta lif kopması. Üstüne üstlük düğüne bir gün kala iptal edilen düğünümüz ve karantina. Haa, bir de son anda unutulan damatlık. Tüm bunlara rağmen başardık.

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Son güncelleme: 18:52 09.08.2020
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