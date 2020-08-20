Selahattin Demirtaş’tan muhalefete ittifak çağrısı!

Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ‘ittifak modeli’ önerisini maddelerle sıralayarak siyasi partilere çağrıda bulundu.

DEMOKRASİ İTTİFAKI ÖNERİSİ

“İktidar kaybediyor ama muhalefet, emekçiler, halk, bizler kazanabiliyor muyuz? İktidar kaybederken halkın kazanması için neler yapmalıyız?” sorularını gündeme getiren Demirtaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

*Ülkemizi, toplumumuzu mevcut durumdan kurtarmak ve düze çıkarmak için geniş tabanlı bir demokrasi ittifakı kurulması gerektiğini düşünüyorum. Bu demokrasi ittifakını salt bir seçim ittifakı olarak değerlendirmek doğru olmaz.

*Asıl amaç, toplumu temel demokrasi ilkeleri ve ortak bir gelecek fikriyatı etrafında bir araya getirmek olmalıdır. Bu toplumsal birlik oluştuktan sonra bunun seçim iş birliğine de katkı sunması elbette beklenir. İşin bu boyutu, daha ziyade seçim döneminde girildiğinde konuşulması gereken bir aşama.

BÜTÜN TOPLUMSAL KESİMLERİ İÇERMESİNİ İSTEDİ

“Demokrasi için toplumsal birlik derken sadece siyasi partilerin yan yana gelmesini kast etmiyorum” diyen Demirtaş, sosyal medya hesabından paylaştığı önerisini şöyle sürdürdü;

*Tabii ki demokrasi ittifakının öncüsü siyasi partiler olmalı. Ancak sendikalardan meslek odalarına, kadın örgütlerinden ekoloji hareketlerine ve gençlere, odalardan derneklere ve vakıflara, sanatçılardan edebiyatçılara ve herhangi bir kuruluş bağı olmayan bireylere kadar bütün toplumsal kesimlere açık bir ittifak olmalı ve ittifakın temel ilkelerini kabul eden herkesi, her kesimi bünyesine katarak sürekli büyümelidir.

“HİÇBİR PARTİ DIŞLANMADAN BİR ARAYA GELİNMELİ”

*Bunun için, öncelikle siyasi partilerin kendi aralarında görüşerek netleşmeleri gerekiyor. Hiçbir parti dışlanmadan bir araya gelinmeli. Bu siyasi partiler daha sonra, üzerinde uzlaşacakları temel ilkelerini, amaçlarını ve hedeflerini ortak bir deklarasyonla kamuoyuyla paylaşabilirler.

*Partiler üzerinden uzlaşacakları noktaları kendileri belirleyecektir kuşkusuz. Bununla birlikte, kişisel görüşümü belirterek katkı sunmak isterim.

9 TEMEL İLKE BELİRLEDİ

Demirtaş, ittifak modeli önerisini 9 temel ilkeyle sıraladı:

*Çağdaş bir anayasanın toplumsal sözleşme ruhuna uygun yapılması

*Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçilmesi

*Kaynağı ne olursa olursa olsun her türlü şiddetin nihai olarak son erdirilmesi ve toplumsal barışımızın kalıcı olarak sağlanması için siyasi insiyatif geliştirilmesi

*Yargı bağımsızlığının sağlanması

*İsrafın, yolsuzluğun ve rüşvetin tümüyle önüne geçilmesi için etkin önlemler alınması

*Adil bir vergi sisteminin getirilmesi

*Medya ve ifade özgürlüğü ile örgütlenme ve gösteri hakkının güvence altına alınması

*Kadın kimliğinin eşitliğinin sağlanması ve kadına yönelik şiddetin engellenmesi

*Tüm kamu atamalarında kayırmacılığa ve partizanlığa son verilerek liyakatin esas alınması

İTTİFAK MODELİNİN AMACI

Demirtaş, ittifak modelinin amaçlarını ise şöyle açıkladı:

*Derinleşen toplumsal kamplaşmanın önüne geçilerek Türkiye toplumunu oluşturan her inançtan, her kimlikten yurttaşımızı ortak bir demokratik gelecek hedefi etrafında birleştirmek, toplumsal birliği demokrasi ilkeleri çerçevesinde güçlendirmek ve kalıcı olmak

*İçeriden çöküş yaşayan kurumları toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla demokratik çerçevede inşa etmek

*Tarihimizin en büyük ekonomik yıkımının önüne geçmek, üretim ve istihdam odaklı ekonomiyi hayata geçirmek. Artan işsizliği ve yoksulluğua hızla ortadan kaldırmak.

*İktidara geçenlerin ideolojisine göre değişmeyecek kurumsallaşmış, demokrasinin tüm ilkelerini eksiksiz uygulayan kamu yönetimi ve kamusal alan inşa etmek.

*Diplomasideki militerleşmeye karşı diyaloğu, müzakereyi ekonomik ilişkileri ve yapıcı barışçıl politikaları esas alan dış siyaset çizgisini geliştirerek ülkenin güvenliğini ve çıkarlarını korumak.