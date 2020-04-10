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Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak, ne zaman bitecek?

Corona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı 2 gün boyunca herkes için geçerli olacak. 48 saat boyunca vatandaşlar evlerinde kalacaklar. Son alınan tedbirlerle birlikte Türkiye’de 83 milyonluk nüfusun 33 milyon 112 bin 547‘si artık sokağa çıkamıyordu. Şimdi bu sayı daha da artacak. 10 Nisan 2020 Cuma akşamı başlayacak olan yasak saat kaçta başlayacak? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

22:59 -
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Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak, ne zaman bitecek?

10 Nisan 2020 tarihinde İçişleri Bakanlığı’ndan sokağa çıkma yasağı duyurusu yapıldı. Türkiye’de ilk vaka 11 Mart’ta görülmüştü. Hükümet önce 65 yaş üstüne sonra da 20 yaş altına sokağa çıkmayı yasaklamıştı. Bugün yapılan açıklamada yasak 31 ile herkesi kapsıyor. Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak’ta 48 saat boyunca dışarı çıkılmayacak. Peki yasak saat kaçta başlıyor. İşte İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan yapılan açıklama…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 48 saat süreyle geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağıyla ilgili paylaşımda bulundu. Vali Yerlikaya, yaptığı paylaşımda, “Bu gece saat 24:00 ile 12.04.2020 Pazar günü saat 24:00 arasında; İstanbul sınırları içesindeki tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır” dedi.

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Son güncelleme: 23:10 10.04.2020
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