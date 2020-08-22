Son dakika… Bakan Koca yeni corona tablosunu açıkladı! İşte 22 Ağustos verileri…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından corona virüsüyle ilgili güncel verileri açıkladı. 22 Ağustos tablosuna göre yapılan 93 bin 7 testle birlikte toplam test sayısı 6 milyon 247 bin 164’e ulaştı.

Son 24 saatte tespit edilen bin 309 vakayla birlikte toplam vaka sayısı 257 bin 32’ye yükseldi. 22 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı da 6 bin 102’ye çıktı.

Verilere göre bugün 801 hasta, toplamda ise 236 bin 370 kişi sağlığına kavuştu. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 7,4 ağır hasta sayısı 762 oldu.

“TEDBİR ALALIM”

Güncel corona verilerini açıklayan Sağlık Bakanı Koca, vatandaşlara tedbir çağrısı yaptı.

Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Tanı konan hasta sayısı, uzun süredir, iyileşenlerden fazla.

* Kurallara uyulmaması; hastalığa yakalanma, hastalığı bulaştırma, birinin ağır hastalığına yol açma, sağlık hizmetlerinde yoğunluğa neden olma sebebi.

* Tedbir alalım. Yenilen virüs olacak.

DÜN BİN 203 VAKA GÖRÜLMÜŞTÜ

Bakan Koca’nın açıkladığı 21 Ağustos verilerine göre bin 203 vaka tespit edilmiş, 22 kişi yaşamını yitirmiş ve 772 hasta iyileşmişti.