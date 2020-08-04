Son dakika… Bayram sonrası İstanbul’da trafik yoğunluğu

İstanbul’da dört günlük Kurban Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından ilk mesai gününün sabahında E-5 Karayolu’nda yer yer trafik yoğunlukları yaşandı.
Ana arterlerde metrelerce uzayan yoğun trafik nedeniyle araçlar adım adım ilerledi. Haliç köprüsü ve Avcılar mevkiinde oluşan yoğun trafik drone’la havadan görüntülendi.
TEM Otoyolu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde hareketlilik yaşandı. Saat 07.45 itibarıyla yüzde 29’a çıkan yoğunluk 09.00’dan sonra yüzde 20’ye düştü. (İHA-DHA)