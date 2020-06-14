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Son dakika… Bazı şehirlere giriş çıkış sınırlandırılması getirildi

HDP'li iki ismin milletvekillerinin düşürülmesini ve tutuklanmasını protesto etmek için düzenlenecek yürüyüş öncesi alarm... Bazı kentlere 3-15 gün süreyle giriş-çıkış kısıtlaması getirildi.

Sozcu.com.tr
15:46 -
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Son dakika… Bazı şehirlere giriş çıkış sınırlandırılması getirildi

HDP’li Musa Farisoğulları ile Leyla Güven’in vekilliklerin, TBMM’nin 4 Haziran tarihli oturumunda düşürülmesinin yankıları sürüyor. HDP, protesto için yarın Edirne ve Hakkari’den başlayarak Ankara’da sona erecek ‘Demokrasi Yürüyüşü’ kararı aldı.

Bu çağrının ardından Adana (15), Bitlis (15), Hakkari (2), Kırklareli (6), Edirne (3), Kocaeli (15), Sakarya (5), Van ve Tekirdağ‘da (3) valilikler tarafından şehirlere giriş kısıtlaması kararları alındı. Milletvekilleri hariç olmak üzere eylemlere katılmak için hareket edecek grupların kente giriş çıkışları sınırlandırıldı.

Her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, yürüyüş, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açma, çadır kurma, yüksek sesli yayın yapan araçlar ile konvoy düzenleme, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma gibi etkinlikler yasaklandı. (İHA-DHA)

Son güncelleme: 15:50 14.06.2020
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