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Coronadan kaynaklı can kaybı ve vaka sayısı açıklandı! İşte 15 Temmuz corona virüsü tablosu…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki corona virüsü salgınıyla ilgili güncel verileri açıkladı. 15 Temmuz çarşamba gününün corona virüsü tablosuna göre, son 24 saatte 17 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 5 bin 419 oldu. Vaka sayısı da 947 artarak 215 bin 940'a yükseldi. Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca, "1.000’in altındaki ikinci günümüz. Yeni iyileşen hasta sayımız, yeni vaka sayısından fazla. Malatya, Trabzon, Kilis, Yalova, Bayburt ve Ardahan’da 3 gündür pnömoniye hiç rastlanmadı" ifadesini kullandı.

20:46 -
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Coronadan kaynaklı can kaybı ve vaka sayısı açıklandı! İşte 15 Temmuz corona virüsü tablosu…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından corona virüsünden kaynaklı yeni can kayıplarını ve vaka sayısını açıkladı.

Tabloya göre, Türkiye’de son bir gün içinde 947 yeni vakanın tespit edilmesi sonucu vaka sayısı 215 bin 940’a yükseldi. Bugün 17 vatandaşımızın daha coronadan hayatını kaybetmesiyle, vefat edenlerin sayısı 5 bin 419 oldu.

Açıklanan verilerde bugün 42 bin 320 corona testi yapıldığı belirtilirken, toplam test sayısının 4 milyon 107 bin 498’e ulaştığı ifade edildi. İyileşen hasta sayısının da bin 13 artarak 197 bin 733’e yükseldiği açıklandı.

Corona virüsü nedeniyle yoğun bakımda bulunan hasta sayısının bin 206, entübe hasta sayısının da 401 olduğu belirtildi.

BAKAN KOCA: BİNİN ALTINDAKİ İKİNCİ GÜNÜMÜZ

Salgınla ilgili son tabloyu sosyal medya hesabından değerlendiren Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

* 1.000'in altındaki ikinci günümüz. Yeni iyileşen hasta sayımız, yeni vaka sayısından fazla.

* Malatya, Trabzon, Kilis, Yalova, Bayburt ve Ardahan'da 3 gündür pnömoniye hiç rastlanmadı. Yeni vaka verileri yakın günlerde ciddiyetimizin arttığını gösteriyor.

DÜN 20 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 992 yeni vakanın tespit edildiğini ve bin 49 hastanın iyileştiğini duyurmuştu.

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Son güncelleme: 20:54 15.07.2020
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