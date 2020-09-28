Son dakika…. Erdoğan: Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Deniz Hukuku ve Doğu Akdeniz Sempozyumu’na katıldı. Dün Ermeni ordusunun saldırısı sonrası başlayan Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının savaşa dönüşmesiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

– Dün Azerbaycan topraklarına saldıran Ermenistan’ı bir kez daha kınıyorum. Ermenistan işgal ettiği yerlerden çekilmeli. Bölgede Dağlık Karabağ’ın işgaliyle başlayan krize artık bir son verilmelidir.

– Türkiye Azerbaycan’ın yanında olmayı sürdürecektir. Yaşanan gelişmeler, bölgede nüfuz sahibi tüm ülkelere gerçekçi ve adil çözüm yöntemlerini devreye sokmaları konusunda bir fırsat tanımıştır. Ermenistan’ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarını derhal terk etmesiyle bölge yeniden barışa ve huzura kavuşacaktır.

– Minsk Üçlüsü denilen ABD-Rusya-Fransa yaklaşık 30 yıldır bu sorunu çözmemiştirler. Bu sorunu çözmemek için de ellerinden geleni yapmışlardır. Şimdi ise akıl veriyorlar. Zaman zaman ise tehdit ediyorlar. Nedir bu tehdit? Türkiye burada mı? Türk askeri burada var mı? Bunu söyleyenler güneyimizde özellikle Suriye’nin kuzeyinde binlerce TIR silahı oraya taşıyanlardır. Bunu söyleyenler Suriye kuzeyini parselleyen, orada üstleri kuranlardır. Bunu söyleyenler koalisyon güçleriyle Suriye’de cirit atanlardır. Şu mantığa, şu akla bakın!

TÜRKİYE OLMADAN BARIŞ SAĞLANAMAZ

– Doğu Akdeniz’de emperyalist yayılmacılığa nasıl karşıysak, tek taraflı emrivakilere de aynı şekilde karşıyız. Akdeniz bizi birleştiren, işbirliğini güçlendiren denizdir. Öyle olmalı ve öyle kalmalıdır. Tüm ülkeleri ve halklarıyla Akdeniz büyük ailemizin çatısı, yuvasıdır.

– Sorunları birbirimizi dışlayarak değil, bölgedeki tüm aktörleri aynı masada buluşturarak çözebiliriz. Türkiye’nin ve KKTC’nin içinde adil şekilde yer almadığı hiçbir denklemden Akdeniz barışı çıkmaz.

SUNİ HARİTALARLA BARIŞ GELMEYECEK

– 19. yüzyılın sömürge paylaşım masalarını andıran suni projelerle, saçma haritalarla Akdeniz’e barış gelmeyeceğini artık herkes görüp kabul etmelidir. Neymiş? Sevilla haritası… Kim nerede, nasıl bu haritanın çizgilerini çekti? Bunlar zor iş değil ki… Biz de İstanbul ve Marmara Üniversiteleriyle “Harita çalışması yapın’ ricasında bulunsak, hemen bu haritayı hazırlar ve dünyaya sunarız. Zor işler değil bunlar. Öncelikle bakış açısının değişmesi gerekiyor.