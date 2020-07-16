Son dakika! Kılıçdaroğlu, 359 bin lira daha tazminata mahkum edildi

İstanbul İstinaf Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, Man Adası belgelerine ilişkin sözleri nedeniyle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine 3 ayrı davada toplam 694 bin lira tazminat ödemeye mahkum eden yerel mahkeme kararını bozmuştu. Yeniden görülen davalarda iki gün önce 197 bin TL ödemeye mahkum edilen Kılıçdaroğlu’nun, bugün diğer davadan 359 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi.

TALEBE RET

Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya davacı Erdoğan ve yakınlarının avukatı Ferah Yıldız, Erdoğan’ın dünürü Özdemir Bayraktar’ın avukatı Burçin Altan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik katıldı.

Mahkeme hakimi, Çelik'in dilekçe sunarak, reddi hakim talebinde bulunduğunu, ancak bu talebin davayı uzatmaya yönelik olduğunu öne sürdü. Çelik ise reddi hakim taleplerinin devam ettiğini yineledi. Mahkeme, ret nedenlerinin oluşmadığını belirterek, talebi reddetti. Erdoğan ve yakınlarının avukatı Yıldız ve Bayraktar'ın avukatı ise, davanın kabulüne karar verilmesini istedi.

Çelik ise Kılıçdaroğlu'nun iddialarının gerçek olduğunu kaydetti.

KARAR VERİLDİ

Kararı açıklayan mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan ve yakınlarına toplam 359 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Öte yandan İstinaf Mahkemesi’nin bozma kararının ardından geçtiğimiz Salı günü Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yeniden görülen davada, 28 Kasım 2017’deki konuşmasındaki iddialar üzerine, Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan ve yakınlarına 197 bin TL ödemesine hükmedilmişti.

“MAN ADASI”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu, kardeşi, eniştesi, dünürü ve eski özel kalem müdürünün vergi cenneti olarak bahsedilen Man adasındaki şirkete 2011 yılında gönderdiği 15 milyon doları tek tek sıraladıktan sonra swift mesajlarını ve dekontlarını göstermişti.