Son dakika… İlhan Cihaner’den çok sert eleştiri

CHP lideri Kılıçdaroğlu’na karşı aday olmak için gerekli 68 imzayı toplayıp toplayamadığı henüz bilinmeyen İlhan Cihaner, “Rol çalmayacağım. Asıl konuşmamı genel başkan adayı olarak yapacağım” dedi.

Cihaner, Genel Başkan ve yöneticilerin salondan ayrılmasıyla delegenin de ayrılmasını eleştirerek şöyle konuştu:

* Selfie çekerek gittiler, sözde kurultayda memleket meseleleri tartışılacak ve buradan bir karar çıkacak ve biz geleceğimizi kurmak için toplanacağız.

* Neredeler? Bu ciddiyetle nasıl iktidara gideceğiz biz? Bu bir tiyatro. 13 maddeden biri sözde kadınların temsiliymiş. Ya biz tüzüğümüzde var olan kadın kotasını kullanmıyoruz. Şimdi kalkıyoruz gelecekte şöyle yapıyoruz böyle yapıyoruz.

BİZ Mİ MARJİNALİZ?

İlhan Cihaner kendisine marjinal denildiğini söyleyerek, “CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak bir siyasal İslamcıyı aday göstermek mi marjinallik? Biz karşı çıkanlar mı marjinaliz” dedi.

TBMM'de kabul edilen sınır ötesi operasyon tezkerelerini “savaş tezkeresi” olarak nitelendiren Cihaner, “Savaş tezkerelerine ‘evet’ dediniz. Kürt halkı bize ittifakta nasıl oy verecek” sorusunu yöneltti.

PARTİLİLERE ÇOK SERT SUÇLAMA

Ekonomiyi iflas ettiren adam, Ali Babacan'la mı ekonomiyi kurtaracaksınız” diye konuşan Cihaner, “Ağzını açan Atatürk diyor. Dün Atatürk'e lanet okundu” ifadelerini kullandı.

Tek başına kalsa bile mücadeleyi bırakmayacağını belirten Cihaner, delegelere hitaben de “Siz kime verdiniz imzayı arkadaşlar? Ekmelettin'e verdiniz. Savaş tezkeresine imza verdiniz. Dokunulmazlıklara imza verdiniz” dedi.

Cihaner, kurultaya iki gün kala 100’ün üzerinde imza topladıklarını, ancak belediye başkanları ve parti yöneticilerinin imza veren delegeyi “işle, aşla tehdit ederek imzaları çektirmekle” suçladı.

2018’DE ADAY GÖSTERİLMEMİŞTİ

2011 yılındaki seçimlerde CHP’den Denizli Milletvekili seçilen İlhan Cihaner, 2012 yılında yapılan CHP Kurultayı’nda parti meclisi üyesi seçildi.

2015 yılında yapılan seçimlerde CHP’den İstanbul Milletvekili seçilen Cihaner, 2018 seçimlerinde aday gösterilmemişti.