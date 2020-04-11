Son dakika… İstanbul Valiliği yeni tedbir ve kararları açıkladı!

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Toplu taşıma araçlarında sosyal mesafenin korunması amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince; İstanbul dahilinde (kara, deniz ve raylı sistemlerde) faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarında (Metro, Metrobüs, Marmaray, Tramvay, İETT, Özel Halk Otobüsleri ve İstanbul Otobüs A.Ş. vb. Dâhil) olmak üzere alınan kararlar:

* Bütün sürücü ve yolcuların maske kullanmaları zorunludur.

* Maske kullanmayanların toplu taşıma araçlarına alınmaması, maskesiz olduğu tespit edilen sürücü ve yolculara ayrı ayrı ceza uygulanmasına,

* Toplu taşıma araçlarına “Yolcu taşıma kapasitesinin %50’si kadar yolcu alınması halinde” sosyal mesafenin korunamaması nedeniyle;

* Koltuk sayısının %50’sinden fazla oturan yolcu alınmamasına,

* Ayaktaki yolcu sayısının, oturan yolcuların yarısını geçmeyecek şekilde sınırlandırılmasına,

* Araçlardaki iki kişilik koltukların koridor tarafının boş bırakılarak, yolcuların cam kenarındaki koltuklarda seyahat etmelerinin sağlanmasına,

* Seyahat eden veya durakta bekleyen yolcuların sosyal mesafeye uymalarını kolaylaştırmak amacıyla duraklarda ve araçların içerisinde gerekli işaretlemelerin yapılmasına, (etiket vb. işaretlemeler)

* Bütün toplu taşıma araçlarında ve duraklarda sıvı el dezenfektanı bulundurulmasına,

* Yukarıda belirtilen önlemleri ihlal edenler hakkında 1953 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi uyarında idari para cezası uygulanmasına,

* İlgili idareler tarafından, araçlardaki sosyal mesafenin korunması ve vatandaşlarımızın mağduriyetinin önlenmesi için sefer sayılarının artırılmasına yönelik düzenlemeler yapılması ve yapılan düzenlemelerin halkımıza ilan edilmesine karar verilmişti.

* Kararlar 13 Nisan 2020 Pazartesi günü saat 05.00’ten itibaren uygulanacaktır.