Son dakika… İstanbul’daki zirve ertelendi

Bugün Türkiye’ye gelecek Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey’in ziyaretleri ertelendi.

İki bakan, Libya ve İdlib konuları çerçevesinde Türk mevkidaşları Mevlüt Çavuşoğlu ve Hulusi Akar’la bir araya gelecekti. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Sayın Bakanımızın Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sayın Sergey Lavrov'la bugün yaptıkları telefon görüşmesinde, iki ülke Bakan Yardımcıları arasındaki temas ve görüşmelerin önümüzdeki dönemde devam etmesi kararlaştırılmıştır. Bakanlar düzeyindeki görüşmeler ise ileri bir tarihte gerçekleştirilecektir.”