Son dakika… Kandilli: 5,8-5,9 büyüklüğünde artçılar bekleniyor

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem nedeniyle çok sayıda bina yıkılırken enkazlarda arama kurtarma çalışmaları da başladı. 15 saniye süren depremde 152 kişi yaralanırken 4 kişi de hayatını kaybetti.

ARTÇILAR DA BÜYÜK OLACAK

Korkutan depremin ardından Kandilli’de art arda açıklamalar geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener, “Bu büyüklükteki bir depremin 1 derece altına kadar yani 5,8-5,9 büyüklüğünde artçılar bekleniyor” dedi.

15 GÜN SERECEK

Öte yandan Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamada, 30-40 KM'lik fay hattının kırıldığı belirtildi. Kandilli, şu ana kadar 21 artçı deprem olduğunu ve artçı sarsıntıların bir hafta 15 güne kadar süreceğini duyurdu.

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