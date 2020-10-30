Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Kandilli: 5,8-5,9 büyüklüğünde artçılar bekleniyor

İzmir'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Kandilli'den önemli bir uyarı geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener, "Bu büyüklükteki bir depremin 1 derece altına kadar yani 5,8-5,9 büyüklüğünde artçılar bekleniyor" dedi.

Güncellenme: 17:39, 30/10/2020
Haberler Gündem
Son dakika… Kandilli: 5,8-5,9 büyüklüğünde artçılar bekleniyor

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem nedeniyle çok sayıda bina yıkılırken enkazlarda arama kurtarma çalışmaları da başladı. 15 saniye süren depremde 152 kişi yaralanırken 4 kişi de hayatını kaybetti.

ARTÇILAR DA BÜYÜK OLACAK

Korkutan depremin ardından Kandilli’de art arda açıklamalar geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener, “Bu büyüklükteki bir depremin 1 derece altına kadar yani 5,8-5,9 büyüklüğünde artçılar bekleniyor” dedi.

15 GÜN SERECEK

Öte yandan Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamada, 30-40 KM'lik fay hattının kırıldığı belirtildi. Kandilli, şu ana kadar 21 artçı deprem olduğunu ve artçı sarsıntıların bir hafta 15 güne kadar süreceğini duyurdu.

İlginizi ÇekebilirSon dakika... İzmir'de 6.8 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi!Son dakika... İzmir'de 6.8 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi! İlginizi ÇekebilirSon dakika... AFAD: 4 kişi hayatını kaybettiSon dakika... AFAD: 4 kişi hayatını kaybetti İlginizi ÇekebilirDeprem Bilimci Prof. Ercan, tam 12 gün önce SÖZCÜ'ye büyük deprem uyarısı yapmıştıDeprem Bilimci Prof. Ercan, tam 12 gün önce SÖZCÜ'ye büyük deprem uyarısı yapmıştı
Boğaziçi Üniversitesi deprem istanbul izmir Sağlık Sağlık Bakanı son dakika Sözcü
Yayınlanma Tarihi:17:27,
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more