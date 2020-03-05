Son dakika… Soylu: Yunanistan sınırına 1000 Özel Harekatçı gönderdik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan’a geçmek isteyen göçmenlerin yaşadığı hareketliliği görmek için Türkiye-Yunanistan sınırında helikopterle havadan inceleme yaptı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Süleyman Soylu, şunları söyledi:

* Biz artık buradan Yunanistan’a, Avrupa’ya geçecek göçmenlerle ilgili bir engelleme ortaya koymuyoruz. Türkiye, dünyanın sessiz kaldığı insani trajediye sahip çıktı. Avrupa ülkelerinin hiçbiri bu kadar bir yükü karşılayamaz.

FRONTEX KOLLUK KUVVETİ GİBİ ÇALIŞIYOR

* Yunanistan üç kişinin ölümüne sebebiyet verdi. 1978 model gaz fişeğini insanların üzerine sıktılar. Frontex (Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı) hepimizin ortak olduğu bir teşkilattır ama bir kolluk kuvveti gibi çalışıyor. 164 insanı yaraladılar.

* Sen çiftçilere av tüfeği vereceksin, insanların üzerine saldıracaksın. Gaz sıkan Yunan tarafıdır, biz de buna mukabele ediyoruz. Birçok insanın sığınma hakkını elinden alıp Türkiye'ye itmeye çalıştılar. 4 bin 900 sığınmacıyı Türkiye’ye itmeye çalıştılar. Geçen sene 7 bin 600 FETÖ’cüyü seve seve aldılar.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ GERİ İTMELERİ ENGELLEYECEK

* Dünden itibaren 1000 tam donanımlı Özel Harekat polisini Meriç sınırına getiriyoruz. Geri itmeleri engellemek amacıyla. Bunlara fırsat tanınmayacak. Uluslararası hukuk kurallarına göre Meriç Nehri’nin yarısını kullanma hakkımız var. Yunan polisi göçmenleri soyup çıplak halde geriye itiyorsa, bizim de o göçmenlerin hakkını savunma hakkımız var.

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