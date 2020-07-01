Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Ülkemizde birçok aktif fay hattı bulunmaktadır. Bu sebeple Türkiye’de deprem gerçeği her zaman canlı olarak gündemimizde yer alıyor. İnternet kullanıcıları, son depremin nerede olduğunu merak ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ülkemizde meydana gelen büyük ve küçük bütün depremleri kayıt altına alıyor ve liste halinde paylaşıyor. İşte son depremler listesi…

13:30 -
Haberler Gündem
Son deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Geçtiğimiz hafta içinde 5.2 kuvvetinde depremle ile sarsılan Manisa'da, bugün öğle saatlerinde 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, Sancaklıbozköy/ Manisa'da, yerin 12.7 kilometre derinliğinde 3.6 şiddetinde deprem yaşandığını paylaştı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more