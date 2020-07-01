Son deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Geçtiğimiz hafta içinde 5.2 kuvvetinde depremle ile sarsılan Manisa'da, bugün öğle saatlerinde 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, Sancaklıbozköy/ Manisa'da, yerin 12.7 kilometre derinliğinde 3.6 şiddetinde deprem yaşandığını paylaştı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER