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Süper Loto sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye devretti

Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi dün akşam canlı yayında yapıldı. Süper Loto 51. çekilişinde büyük ikramiye için belirlenen şanslı numaralar "10-11-35-46-49-56” oldu.

Güncellenme: 09:30, 27/11/2020
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Süper Loto sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye devretti

Süper Loto'da belirlenen altı numarayı doğru tahmin eden çıkmadı ve büyük ikramiye bir kez daha devretti. Beş bilen 14 kişi ise toplam 23 bin 522 liranın sahibi oldu.

SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU

Süper Loto'nun 26 Kasım tarihli 51. çekiliş sonuçları şu şekilde: 10-11-35-46-49-56

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango’nun yenilenen sisteminde Süper Loto’da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto’da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto’da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.

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