Süper Loto’nun 4 Ekim tarihli çekiliş sonuçları belli oldu!

Yenilenen Süper Loto şans oyununda 60 numara arasından belirlenen 6 doğru rakam ile büyük ikramiye kazanılabiliyor. İnternet üzerinden ve bayilerden oynanabilen Süper Loto’da yeni düzenlemelere göre, 6 rakamdan fazla seçim yapmak isteyenler sistem oyunu oluşturabiliyor. Aynı zamanda ortak bilet satın alma işlemi de yenilikler arasında.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto’nun 4 Ekim tarihli 28. çekiliş sonuçları şu şekilde; 16-23-29-40-46-51

BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR?

Milli Piyango tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi öncesinde büyük ikramiye tutarı da açıklandı. Bu akşam Süper Loto’da büyük ödül 26 milyon 16 bin 113 TL olarak belirlendi.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango'nun yenilenen sisteminde Süper Loto'da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto'da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto'da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.