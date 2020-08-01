Taksim’de değnekçi terörü

Kız kardeşi ve yeğeniyle birlikte Taksim’e gezmeye gelen Volkan Hacısüleymanoğlu’ndan, cadde üzerine park ettiği otomobilinden indiği sırada yanına gelen bir değnekçi park parası istedi.

KIZ KARDEŞİNE KÜFÜR ETTİ

İddiaya göre, kendisini cadde üzerindeki bir otelin park görevlisi olarak tanıtan değnekçi, Hacısüleymanoğlu’nun kız kardeşinin, park parası karşılığında makbuz istemesi nedeniyle küfür etti.

BIÇAKLAYAN SALDIRGANLAR KAÇTI

Bunun üzerine değnekçi ile Volkan Hacısüleymanoğlu arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgayı görerek gelen değnekçinin iki arkadaşı da Hacısüleymanoğlu’na saldırdı. Kavga sırasında yere düşen Hacısüleymanoğlu, kalkmaya çalıştığı sırada değnekçinin bıçaklı saldırısına uğradı.

YARALI HALDE SALDIRGANLARIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Saldırının ardından değnekçi ile iki arkadaşı koşarak kaçarken, yüzünün sol tarafına ve kalbinin üzerine iki bıçak darbesi alan Hacısüleymanoğlu saldırganların peşlerine düştü.

‘Oflu İsmail’ olarak tanınan İsmail Hacısüleymanoğlu’nun akrabası olduğu öğrenilen Volkan Hacısüleymanoğlu, bir süre peşlerinden koşmasına rağmen saldırganları yakalayamayınca otomobilini almak için geri döndü.

Otomobiline binerek saldırganları kovalamaya devam etmek isteyen kanlar içindeki Hacısüleymanoğlu’nu caddedeki bir inşaatın çalışanları durdurdu. İşçiler için inşaat önünde bekleyen özel ambulansta ilk tedavisi yapılan yaralı, daha sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Volkan Hacısüleymanoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)