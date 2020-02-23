Tefeci çetesinin lideri kadın çıktı

Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine başlattığı çalışmada, M.Ş. adlı kadının liderliğini yaptığı çetenin izini buldu. Yaklaşık dört ay süren teknik ve fiziki takibin sonunda, geçen çarşamba sabahı çeteye yönelik operasyon düzenlendi.

BORÇLULARIN EVLERİNE EL KOYMUŞLAR

Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, dokuz şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda iki ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız tüfek ve çok sayıda senet ele geçirildi. Çetenin borç verdiği kişileri, kaçırıp bir eve kapattığı ve zorla senet imzalattığı, borçlarını ödeyemeyenlerin ise ev, arsa, otomobil gibi mallarına el koydukları ortaya çıktı.

ALTI KİŞİ TUTUKLANDI

Zorla senet imzalatarak çok sayıda kişiyi milyonlarca lira borçlandırdıkları belirlenen şüpheliler, polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Haklarında ‘nitelikli yağma’, ‘tefecilik’ ve ‘tehdit’ gibi suçlardan işlem yapılan şüphelilerden çete liderinin de aralarında bulunduğu altı kişi tutuklandı. Üç şüpheli, ise adli kontrolle serbest bırakıldı. (DHA)