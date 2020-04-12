31 ilde cuma gecesi ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle, gazeteler okurlarına ulaşmakta güçlük çekti. SÖZCÜ, 31 ildeki bazı belediyelerle çözüm üretti.,

Büyük fedakarlık yaparak ve bedelini ödeyerek, gazeteyi anlaşma yapılan belediyelere ulaştırdı. Belediyeler de ücretsiz teslim aldıkları SÖZCÜ'yü yine ücretsiz olarak okurlarımıza ulaştırdı.

Birçok şehirde ise SÖZCÜ, yasak kapsamına girmeyen eczane ve fırınlar aracılığıyla okuyucuya dağıtıldı. SÖZCÜ yarın (pazartesi) yine gazete bayileri, marketler ve bakkallarda satılacak. SÖZCÜ'yle çözüm üreten belediyelere teşekkür ediyoruz.

İşte destek veren belediyeler

Aydın Efeler Belediyesi, Bodrum Belediyesi, Denizli Merkezefendi Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi, Ödemiş Belediyesi, Samsun Atakum Belediyesi, Marmaris Belediyesi, Edremit Belediyesi, İzmir Gaziemir Belediyesi, Konak Belediyesi, Milas Belediyesi

Darbe döneminde bile bu yapılmadı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sürecinde “Yurttaşı gazetesiz bırakmayın” diyerek şu çağrıda bulundu:

“Darbe dönemlerinde dahi vatandaşın ekmek gibi, gazetelere de ulaşım hakkı sağlanmıştır.

İçişleri Bakanlığı ve Valilikler gazetelere ve vatandaşlara hiçbir açıklama yapmamıştır.

Gazeteler satışlarının çoğunluğunu sokağa çıkma yasağı ilan edilen 31 ilde yapmaktadır.

Bu süreçte basılan yüzbinlerce gazete dağıtılamamış ve basın kuruluşları çok ciddi zarara uğramıştır. Eğer bir önlem alınamaz ise aynı zarar yarın ve kararın alınacağı diğer günlerde de tekrarlanacaktır.

Sokağa çıkma yasağı kararı alındığı tarihlerde ekmek gibi gazetelerin de dağıtımının sağlanmasını istiyoruz. Bu konuda yetkililere çağrıda bulunuyoruz.”

Vatandaşın haber hakkını engelleme

Basın Konseyi, iki günlük sokağa çıkma yasağı döneminde basılan gazeteler dağıtılamadığı için vatandaşın haber alma hakkının engellendiğine, basın kuruluşlarının çok ciddi zarara uğradığına dikkat çekti.

Açıklamada şöyle dendi: “Gazetelerin basılıp dağıtılacağı bir saatte getirilen yasak gazete işletmelerinin büyük kaybına yol açtı.

Gazeteler, balyalar halinde, ipleri çözülemeyen paketler içinde hapsoldu. Aslında hapis edilenin, haber olduğunu unutmamak gerekir.

Bu mağduriyetin ivedilikle ortadan kaldırılması gerektiğini hatırlatıyoruz.

Belli aralıklarla açık tutulabilecek gazete satış yerlerinin bu yasak kapsamından çıkarılmasının, halkın gazetesine ulaşabilme yollarının açık bırakılmasının dikkate alınmasını istiyoruz. Akıl dışı durum düzeltilmeli.”