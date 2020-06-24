Test için hastaneye giden işçiler gelen mesajla şoke oldu!

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir tekstil fabrikasında 4 işçinin corona virüs testi pozitif çıktı. 100’e yakın işçi, temas halinde oldukları gerekçesiyle, işletmeden test yapılmasını ve faaliyetlerinin durdurulması istedi.

İşletme yetkilileri, iddiaya göre faaliyetlerin durdurulmayacağını ve hastaneye izinsiz gidenlerin işten çıkarılacağını bildirdi. Bu duruma tepki gösteren çalışanlar, işlerini bırakıp test yaptırmak için toplu halde hastanenin önüne geldi.

İŞLERİNE SON VERİLDİ

Dün corona virüsü testi yaptırmak için hastaneye gelen işçilerden 8’inin işine son verildi. İşten çıkarıldıklarını cep telefonlarına gelen mesajla öğrenen işçilerin dünyası başlarına yıkıldı.

“FABRİKA ÇALIŞIYOR AÇIK DURUMDA”

İşten çıkarılan işçilerden Mürsel Çalışır, fabrikanın faaliyetinin devam ettiğini öne sürerek, kendilerinin işten çıkarıldığını söyledi. Çalışır, şu ifadeleri kullandı;

*6 vaka çıktı, ‘biz bu şartlar altında çalışamayız’ dedik, test yapmaya gidelim dedik onlar aldırış etmedi. Biz de iş çıkışı test yapmaya gittik, teste gittiğimizde işten çıkarıldığımızı öğrendik.

*Dün haberimiz olmadan çıkışımızı vermişler, 29. maddeye göre işten çıkartmışlar, bizde araştırdık, 29. madde yüz kızartıcı madde olduğunu öğrendik. Kesinlikle yüz kızartıcı herhangi bir şey yapmadık, ne kimseyi darp ettik ne hakaret ettik ne de bir temasta bulunduk.

“TESTİ POZİTİF ÇIKANLAR ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR”

*Şuan 8 kişi işten çıkartılmış. Corona virüs testi pozitif olan arkadaşlar, tekstilde şuan çalışmaya devam ediyor. Kesin bilgi aldık, çalışan arkadaşlar bize haber verdi, fabrika çalışıyor açık durumda, insanların sağlığını hiçe sayılıyor.



“İŞTEN ÇIKARILDIĞINI GELEN MESAJLA ÖĞRENDİM”

İşten çıkarıldığını telefonuna gelen mesajla öğrendiğini söyleyen Mehmet Menekşe, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Dün iş yerinde corona virüs çıktı, bu şartlarda çalışmayacağımızı iş yerine bildirdik, onlar ise bize test yapmayacağını söylediler. Biz de hastaneye geldik, oradan eve giderken bana mesaj geldi, SGK'dan 29. maddeye göre işten çıkarılmışız denildi.

“ÇOCUKLARIM İŞTEN ÇIKTIĞIMI BİLMİYOR”

*29. madde yüzünden ben işsizlik maaşı alamıyorum, devletin herhangi bir yerinde yardım talep edemiyorum. Çocuklarım işten çıktığımı bilmiyor, şuan 5 parasız maaşımızda yatmamış, avukatlık durumumuz var, avukata verecek paramız dahi yok.

*Devlet yetkililerden yardım talep ediyoruz, yasak olmasına rağmen tazminat vermemek için bizi 29. maddeyi öne sürerek işten çıkardılar. 4 çocuğumla birlikte 6 kişiyiz, gariban bir insan olarak hakkımı versinler.

*Çıkartabilirler, tazminatımı versinler, işsizlik maşı alayım zor süreçte 29. maddeden dolayı hiçbir şey yapamıyoruz. Cumhurbaşkanımızdan yardım talep ediyoruz.

Fabrika yetkilileri ise hiç kimseyi işten çıkarmadıklarını belirterek, işletmenin ise kapalı olduğunu savundu. İHA