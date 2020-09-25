Tokat’ta AVM’de yangın

Tokat’ta Çevre Yolu Bedestenoğlu Mahallesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden polis ekipleri, durumu itfaiyeye bildirip çevre yolunu araç trafiğine kapattı.

İçerde bulunan yanıcı maddelere sıçrayan yangın bir anda büyüdü. Yangına müdahalede 15 itfaiye aracı yetersiz kalınca 2 arazöz ve 2 TOMA da söndürme çalışmalarına katıldı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu da olay yerine gelerek incelemede bulundu.

‘CİDDİ BİR MAL KAYBI VAR’

Yangının kontrol altına alındığını söyleyen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, “Herhangi bir can kaybımız yok. İçeride bir bekçimiz vardı. O da yangın başlayınca hemen dışarı çıkmış. Ama ciddi bir mal kaybı var. Allah cana vermesin de mala versin. Bu yaralar hep beraberce sarılır” dedi.

BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINDA

Yangının saat 06.00 civarlarında çıktığını söyleyen işletme sahibi Murat İbiş, ”Bekçinin araması ile haberimiz oldu. Geldiğimizde yangın küçüktü. İtfaiye ekipleri burada idi. Ama içeride yanıcı madde olduğu için sürekli büyümeye başladı. Halı, mobilya ve plastik ağırlıklı toplam 12 bin metrekare kapalı alan bulunuyor. Biz sadece yangını seyredebildik” diye konuştu.

Ekiplerin yoğun çabası sonucu büyük oranda kontrol altına alınan yangına müdahale sürüyor. (DHA)