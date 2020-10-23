Tunç Soyer 550 gününü anlattı

31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde yüzde 58'in üzerindeki oy oranıyla tarihi bir başarı elde eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, görevde geçen 550 gününün değerlendirmesini yaptı.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplantı pandemi önlemleri nedeniyle seyreltilmiş oturma düzeniyle yapıldı.

“Başka bir hayat mümkün” diyerek çıktıkları yolda kararlılıkla yürüdüklerini belirten Başkan Soyer, “Biz hepimiz birlikte varız ve birbirimize muhtacız. Biz aslında birlikte İzmiriz. Barış içinde bir arada yaşamanın yollarını hep birlikte bulacağız, ya bir yol bulacağız ya da bir yol yapacağız. Göreceksiniz yapacağız, çünkü bu bizim ortak kaderimiz. Biz buna muktediriz” diye konuştu.

Başkan Tunç Soyer, dokuz ana başlık altında yaptığı sunumda hayata geçirilen demokratik yerel yönetim uygulamalarını, tarımı kalkındırmaya yönelik çalışmaları, yoksulluğu ve eşitsizliği azaltmaya, istihdamı geliştirmeye yönelik sosyal projeleri, İzmir'i dünya kenti haline getirmeyi hedefleyen atılımları anlattı.

İzmir'de, Türkiye'nin hiçbir yerinde olmadığı kadar yerinde kentsel dönüşüm yapıldığını vurgulayan Başkan Soyer, “İzmir'de kişi başına düşen yeşil alan miktarını iki kat arttırmak; 16 metrekareden 30 metrekareye çıkarmak için tüm teknik çalışmaları tamamladık” dedi.

“KÖRFEZ'DE YÜZECEĞİM, YÜZECEĞİZ”

“Bir gün Karataş ve Karşıyaka'da da plaj yapıp mavi bayrağı göndere çekmenin gururunu yaşamak istiyoruz” diyen Tunç Soyer, “Körfezi temizleyeceğiz, Konak'tan Karşıyaka'ya yüzeceğiz' demiştim, bu sözümün arkasındayım. Doğanın kendini yenilemesi mümkün. 378 km'lik bir kanal ihalesine çıkıyoruz. Yağmur suyu ile pis suyu ayrıştıracağız. Yağmur suyunu Körfez'e akıtacağız. Pis suyu arıtma tesisine göndereceğiz. Ve ben Körfez'de yüzeceğim. Körfez'de yüzeceğiz” şeklinde konuştu.

2026 BOTANİK EXPO İZMİR'DE

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in dünyaya tanıtılması açısından büyük önem taşıyan bir haberi de ilk kez toplantıda duyurdu. Soyer, “2026 Botanik EXPO'sunu İzmir'de düzenleyeceğiz. Botanik Expo, 2030 Dünya Expo'suna giden yolda önemli bir kilometre taşı olacak” şeklinde konuştu.

BATI'DA DA, DOĞU'DA DA GÜVEN SAĞLADIK

Başkan Soyer, belediyenin finansal alandaki başarısına ilişkin olarak da şunları kaydetti: “Uluslararası Finans Kuruluşları ile yoğun bir çalışma dönemi geçirdik ve çok somut sonuçlar aldık. Böylece dev altyapı yatırımlarına olanak yaratan kaynaklarımızı hem artırdık hem de çeşitlendirdik. Belediyemiz sadece Batı dünyasının değil aynı zamanda Asya kaynaklarının da güvenini kazanmış oldu. Yarattığımız bu güven ekonomik sektörlerimize dinamizm kazandırdı.”

BEKİR COŞKUN VE PAKO'NUN ANISI YAŞATILACAK

Başkan Soyer, Bornova Gökdere'de sokak hayvanları için Avrupa standartlarında rehabilitasyon ve sahiplendirme merkezinin temelini attıklarını da duyurdu. Soyer, merkezin ismini 4 gün önce kaybettiğimiz SÖZCÜ Yazarı Bekir Coşkun'un anısına ithafen Pako koyacaklarını açıkladı.

550 günde neler yapıldı?

Tarım

– Sözleşmeli alımlar çerçevesinde 43 üretici kooperatifinden 206 milyon 957 bin TL'lik alım yapıldı.

– Pagos, Kültürpark ve Buca üretici pazarları açıldı.

– Halkın Bakkalı'nın şube sayısı 6'ya ulaştı.

– Tire, Kiraz ve Bergama kooperatiflerinden “Süt Kuzusu” projesi kapsamında 19 milyon litre süt alındı, 97 milyon TL ödeme yapıldı.

– 57 köyde 316 üreticiye 1253 küçükbaş hayvan dağıtıldı.

-Selçuk, Bergama ve Kınık'ta 101 manda üreticilere dağıtıldı.

– Arıcılık eğitimini tamamlayan 400'ü kadın 923 üreticiye malzeme desteği verildi, 98 köyde 5 bin 528 arı kovanı dağıtıldı.

-Kooperatiflere destek kapsamında 33 köyde 123 ton süt yemi dağıtıldı.

– Bergama, Kınık ve Urla'da 3 sulama göleti yapıldı.

– Hayvanlar için 38 gölet rehabilite edildi, 10 yeni gölet yapıldı.

– Yerel ürünlerin yaygınlaştırılması için 36 bin 234 üreticiye 770 bin meyve ve zeytin fidanı dağıtıldı.

– 450 bin nergis çiçeği soğanı, 75 bin salep yumrusu dağıtıldı.

– 3 bin 630 üretici ortak makine parklarından yararlandı.

– 40 bin lavanta fidesi dağıtıldı.

– Yeniden Karakılçık projesi kapsamında 1000 dönümde karakılçık buğdayı üretildi

-459 gönüllü 95 üreticinin kiraz hasadını tamamladı.

-770 bin fidan dağıtıldı.

Eşit yurttaşlık

-Meslek Fabrikası bünyesinde 12 kurs merkezinde, 93 branşta 451 kurs düzenlendi. 550 günde 4 bin 504 kursiyer meslek sahibi oldu.

– Meslek Fabrikası'nda pandemi sürecinde maske üretimine başlandı.

– 2 yeni kadın sığınma evi açıldı.

– 6 bin kişiye cinsiyet eşitliği eğitimi verildi.

– İzmir'de doğan her bebeğe Hoş geldin Bebek paketi dağıtıldı.

– 2019'da 146 bin, 2020'de 153 bin çocuk Süt Kuzusu ile buluştu. Toplam 19 milyon 507 bin 830 litre kooperatiflerden süt alımı yapıldı.

– 777 çocuk Çocuk Keşif Atölyeleri'nden yararlandı.

– FabLab İzmir'de 2019'da 1487. 2020'de 377 girişimcinin projesi gerçeğe dönüştü.

– Engelli Farkındalık Merkezi'nde 1221 katılımcıyla farkındalık çalışması yapıldı.

– 853 engelli bireye tekerlekli sandalye ve hasta yatağı verildi.

– Kentsel olanakları kısıtlı 18 bin kadın, kent ve körfez gezilerine katıldı.

– 6 Masal Evi 275 kadına, 440 çocuğa hizmet verdi.

– Kadın Danışma Merkezi 14 bin 496 kadına hizmet verdi.

– 0-5 yaş arası çocuğu olan 4 bin 379 anneye ulaşım kartı desteği sağlandı.

– İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına 40 bin adet bot ve mont, 17 bin adet kırtasiye seti dağıtıldı.

Doğa

– 1 milyon 165 bin m² alana 46 bin 636 fidan dikildi.

– 2019'da 9 bin 555 m², 2020'de 81 bin 620 m² yeni park alanı yaratıldı.

– Yılda 900 bin kWh elektrik üreten 5 santral devreye alındı

– Hava kirliliği ölçüm ağına 7 cihaz daha eklendi.

– 30 ilçede hafriyat temizliği yapıldı.

– 159 bin 795 noktada dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

– Gediz Deltası'nın UNESCO Dünya Doğa Mirası Listesine girmesi için adım atıldı.

– Çevre ilçelere de etkin hizmet verebilmek için 20 veteriner hekim kadroya alındı.

– Sokak hayvanları için 5 acil müdahale aracı daha alındı, 15 bin 849 acil müdahale yapıldı. 11 bin 488 kısırlaştırma, 548 sahiplendirme gerçekleşti.

– Pandemi sürecinde 150 ton hayvan maması dağıtıldı.

– Orman İzmir kampanyası kapsamında 1 milyon 570 bin TL toplandı, 90 bin 480 adet yangına dirençli fidan temin edildi.

– Horizon 2020 AB'nin en yüksek bütçeli hibe programı kapsamında 2,5 milyon avro bütçeyle ekolojik koridor oluşturuluyor.

– İzmir kent merkezini kesintisiz olarak doğal alanlara bağlayacak 5 yeşil koridorda İzMiras gezi rotaları oluşturuluyor.

Ulaşım

– F.Altay-Narlıdere metro projesi kapsamında 125 milyon avro finansmanla toplam 8 bin 769 metre tünel açıldı. Hat 2022'de hizmete girecek.

– Halk Taşıt uygulamasıyla belirli saatlerde yüzde 50 indirimle 60 milyon biniş gerçekleşti.

– 120 dakika aktarma uygulaması hayata geçirildi. Tam bilette ilk biniş 10 kuruş indirimle 3,46 TL oldu. Artan maliyetlerden dolayı ilk 2 aktarmada 50'şer kuruş ücret alınması kararlaştırıldı. Öğrenci, öğretmen ve 60 yaş üzerindekiler aktarmalardan ücretsiz yararlanıyor.

– Üçyol-Buca metro projesi ihale süreci 80 milyon avro ön finansmanla başladı.

-11 km'lik Çiğli Tramvayı'nın projesi uygulamaya başlanıyor. Hat 2023'te hizmete açılacak.

– Nostaljik tramvay Kordon'da sefere başladı.

– Deniz ulaşımı için 2 yeni feribot alındı.

– Sefer aralıkları yolcu gemilerinde 15 dakikaya, arabalı vapurda 20 dakikaya düşürüldü.

– Bisikletli yolcular için vapur biniş ücreti 5 kuruş oldu.

– 364'ü tek seferde 451 yeni otobüs alındı.

– 4 adet özel engelli otobüsü sipariş edildi.

– 31 İZTAŞIT aracı F.Altay-Seferihisar hattında hizmete girdi.

– 200 yeni durak, 5 nostaljik tasarımlı durak yapılıyor.

– Karşıyaka, Çiğli, Bornova, Üçkuyular ve Urla'ya 5 yeni otobüs hattı açıldı.

– Dünyada ilk kez virüssavar güvenli otobüs hizmete alındı.

– BİSİM kapsamında 150 bisiklet, 70 tandem bisiklet, 15 bisiklet istasyonu hizmete alındı.

– 175 bisiklet park yeri, 40 km bisiklet yolu yapılıyor.

– Araç Paylaşım Modeli kapsamında 200 araç hizmete girdi.

Kriz Yönetimi

– Pandemi döneminde maddi yardımlar kişi başı 400 TL'den 40 bin kişiye ulaştı.

– 70 bin adedi bağış olmak üzere 222 bin gıda paketi dağıtıldı.

– Askıda Fatura uygulaması ile 1 milyon 229 bin 281 TL tutarındaki 13 bin 878 adet su faturası ödendi.

– Askıda İzmirim Kart uygulaması başladı, İzmirliler askıya 12 bin 193 TL değerinde 3 bin 795 adet kart bıraktı.

– Askıda Kitap uygulaması kapsamında ilk aşamada 2 bin 500 kitap askıya çıktı.

– İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 milyon 750 bin adet maske dağıtıldı.

– Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu ulaşım, konaklama ve otopark desteği verildi.

– 6 bin 636 kişiye toplum sağlığı eğitimi verildi.

– Online eğitime destek için 3 bin tablet dağıtılıyor.

– 150 engelli bireye, uzaktan müzik, yaratıcı drama, resim eğitimleri ile özel eğitim verildi.

– Pandemi döneminde 1980 kez evde bakım hizmeti verildi.

– 65 yaş üzerindeki 3 bin 565 kişiye ulaşıldı.

– 5 milyon kişilik çorba, sıcak yemek, kumanya ve pide dağıtıldı.

– İZSU tarafından 2 bin 142 kişinin evlerine gidilerek abonelik hizmeti verildi.

– İZSU geçmişte borcunu ödemediği için suyu kesilen 18 bin 809 abonenin suyunu tekrar bağladı. 350 bin 762 abonenin suyu borcu olmasına rağmen kesilmedi.

– Turuncu Çember için 407 başvuru geldi, 333 işletme sertifika aldı.

Yaşam Kalitesi

– 2,7 milyon ton sıcak asfaltla rekor kırıldı.

– 4 milyon 562 bin m² sathi kaplama yapıldı.

– 2 milyon 285 bin m² kilit parke taş döşendi.

– 18 km yeni bağlantı yolu yapıldı.

– 750 km ova yolu asfaltlandı.

– 11 adet kavşağın akıllı trafik sistemi kapsamında sinyalizasyonu tamamlandı.

– İzmir'in yeni otogar projesi yarışmayla belirlendi.

– 2004 araçlık yeni otopark düzenlemesi yapıldı.

– Torbalı ve Çeşme itfaiye binaları hizmete girdi.

– 30 ilçede 73 noktada 60 otobüste, 19 vapurda Wizmir Net kullanımı sağlandı.

– Kentsel dönüşüm kapsamında 7 bölgede, 308 hektar alanda çalışma yapılıyor.

– İZSU Genel Müdürlüğü tarafından 550,6 km içme suyu hattı yapıldı.

– 38 adet sondaj kuyusu açıldı.

– Dikili'de 169 km içme suyu hattı yenilendi.

– Çeşme'de 193 km, Foça'da 100 km içme suyu hattı yenileniyor.

– Tahtalı Barajı havzasına 9 bin fidan dikildi.

– 873 km dere temizliği yapıldı. 72 km uzunluğunda dere ıslah edildi.

– 4 pompa istasyonu ve 1 arıtma tesisine koku giderim sistemi kuruldu.

– Yağmur suyu ve atıksu kanallarını birbirinden ayırmak için master plan hazırlandı. 400 km yağmur suyu kanalı döşenerek atık suların Körfez'e ulaşması engellenecek.

– 60 km yağmursuyu hatta, 255 km kanalizasyon şebekesi yapıldı.

– Oşinografik İzleme Projesi ile Körfez 45 ayrı noktadan gözlem altına alındı.

– Mavi bayraklı plaj sayısı yüzde 25 artışla 52'ye ulaştı.

– İhale ile kiralanan eski Levent Marina alanında sosyal sportif ve akademik tesisler kuruluyor.

– Buca'da kentlilerin 3 bir m²'lik alanda toprakla, tarımla buluşacağı Portakal Vadisi projesinin temeli atıldı.

– Harmandalı'da 100 bin hanenin elektriğini üretecek kapasiteye sahip Biyogaz Tesisi hizmete girdi.

– Kurulan tıbbi atık tesisinde günde 20 bin ton atık sterilize ediliyor.

Kültür

– Türkiye'nin en yeni ve çağdaş opera binası Mavişehir'de yapılıyor.

– İzmir Şehir Tiyatrosu'nun kuruluş çalışmaları sürüyor.

– Yıldız Sineması ve Bıçakçı Han olarak bilinen iki yapı restore edilip kültür yaşamına kazandırılmak üzere 26 milyon TL'ye satın alındı.

– 466 konser ve dans gösterisi, 182 sinema gösterimi, 9 festival, bienal, 51 konferans, seminer, panelin yanı sıra kitap okumayı özendiren 10 etkinlik yapıldı.

– Şato Dijital Kütüphanesi'ni 22 bin 238 kişi ziyaret etti.

– Gezici Kütüphane Beydağ, Kiraz, Ödemiş, Tire, Bayındır, Torbalı, Menderes ve Selçuk'ta 401 kişiye hizmet verdi.

– Dans ve Ritim Topluluğu, Çocuk Korosu, Çocuk Balesi, Çocuklara Piyano Dersleri, Mahalle Orkestrası, Kolektif Hayal Gücü, Anadolu Ateşi Dans Okulu, Flamenko Eğitimi, Mahallemizin Kadınları Sinema Yapıyor etkinlikleri ile kültür sanat eğitimleri verildi.

Dünya Kenti

– Kemeraltı UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girdi.

– 13 arkelojik kazıya destek verildi.

– İzmir Tarih ekibi 252 hektarlık Kadifekale-Agora-Kemeraltı aksında 19 alt bölgede çalışıyor.

– Eurovelo Avrupa Bisiklet Ağına 500 km ile dahil olduk.

– UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu'na 400 sporcu katıldı.

– VISIT İzmir ile kentin 2 binden fazla tarihi ve doğal miras noktası dijital kütüphanede toplandı.

– Küçük Menderes Havzası'nda 30 dağ köyünü birbirine bağlayan Efeler Yolu yürüyüş rotası oluşturuldu.

– İzmir'i dünyanın ilk metropol Cittaslow'u yapmak için çalışmalar sürüyor.

– 2022 Terra Madre, 2021 Dünya Kültür Zirvesi, 2026 Botanik EXPO'ya İzmir ev sahipliği yapacak.

– Akdeniz Dilleri Eğitim Merkezi'nde 281 kursiyer eğitim alıyor.

– Fitch Ratings İzmir'in kredi notunu AAA olarak teyit etti.

– Narlıdere Metrosu'na 50 milyon avro finansman sağlayan Asya Altyapı Yatırım Bankası dünyada ilk bir belediyeye kredi verdi.

– Maraton İzmir'de 1500 kişi koştu.

– 19 Mayıs Yol Koşusu'na 1250 kişi katıldı.

– Balkan ve Avrupa Plaj Voleybolu şampiyonaları İzmir'de yapıldı.

– 1550 okula, 358 amatör spor kulübüne ayni ve nakdi yardım yapıldı.

– 750 engelli birey spora teşvik edildi.

– Bornova'da yarı olimpik yüzme havuzu inşa edildi.

Demokrasi

– Muhtar Buluşmaları ve Seyyar Makam uygulamalarıyla tüm ilçelerde muhtar ve mahallelilerle buluşmalar düzenleniyor. Ortak akılla yerel sorunlara çözüm aranıyor.

– Katılımcılığı hayata geçirmek için birçok oda, dernek ve demokratik kitle örgütüyle düzenli toplantılar yapılıyor.

– 19 Şubat'tan itibaren Bizİzmir'e 43 bin 355 kişi üye oldu. 1 milyon 356 bin görüntülenme sayısına ulaşıldı. 4 bin 127 kişi 52 bin 521 TL'ye eşdeğer 525 bin 210 puan kazandı.

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