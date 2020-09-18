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Tunç Soyer duyurdu: İhtiyacı olan öğrencilere 2 bin tablet ve internet paketi dağıtılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni eğitim-öğretim dönemi için İzmir’deki tüm devlet okullarına ateş ölçer, hijyenik paspas ve paspaslarda kullanılmak üzere dezenfektan dağıtmaya başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer; öğrencilere 2 bin tablet, 20 bin internet paketi ve 130 TL yüklü 25 bin kırtasiye kartı da dağıtacaklarını açıkladı.

Sozcu.com.tr
18:33 -
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İzmir Büyükşehir Belediyesi corona virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında yeni eğitim-öğretim dönemi için hazırlıklarını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi, İzmir'deki devlet okullarına ateş ölçer, hijyenik paspas ve paspaslarda kullanılmak üzere eğitim yılı için yeterli miktarda dezenfektan dağıtmaya başladı.

Okulların eğitim-öğretim yılı başlamadan dezenfeksiyon çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi hijyen çalışmalarına düzenli olarak devam edecek.

İLK TESLİMAT YAPILDI

Hijyen setleri ve ateş ölçerlerin dağıtımına kentin çeperlerindeki okullardan başlandı. Bugün ilk teslimat Kadifekale'deki İnkılap İlkokulu'na yapıldı.

Ateş ölçer, biri öğrenci diğeri öğretmen girişine yerleştirilecek iki adet hijyenik paspas ve kauçuk paspasın altındaki hazneye uygulanacak yeterli oranda dezenfektan okul müdürüne teslim edildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran, “Hijyenik paspaslar bakteri ve virüslerin okul içine, dersliklere taşınmasını engellemek için öğrenci ve öğretmen girişlerine yerleştiriliyor. Koronavirüs salgınının en önemli belirtilerinden biri de ateş. Öğrencilerimizin ateşinin giriş ve çıkışlarda ölçülmesi için tüm devlet okullarına ateş ölçer dağıtmaya başladık” dedi.

20 BİN İNTERNET PAKETİ DE DAĞITILACAK

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ihtiyacı olan öğrencilere eğitim desteği de vereceklerini açıkladı.

Soyer, gelen talepler doğrultusunda 25 bin bot, 25 bin mont, içinde 130 TL yüklü 25 bin kırtasiye kartı yardımı gerçekleştireceklerini söyledi. Başkan Soyer, şu ifadeleri kullandı;

“Çocuklarımız bu kartlarla birlikte gittikleri kırtasiyelerden eğitimle ilgili ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Bu aynı zamanda kırtasiye esnafına da önemli bir destek olacak. Ayrıca çocuklarımızın online eğitimi takip edebilmeleri adına 2 bin tablet alıp destek gereken ailelerimizin çocuklarına dağıtacağız. 20 bin internet paketini de internete ulaşamayan öğrencilere vereceğiz” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: 18:43 18.09.2020
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