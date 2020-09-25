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Türk bayrağını indirmeye çalışan şahıs gözaltına alındı!

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Türk bayrağını indirmeye çalışan şahsın gözaltına alındığı açıklandı.

00:49 -
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Şanlıurfa Valiliği, saat 18:15 sıralarında Birecik ilçesi Meydan Mahallesi Şehitlik Tepesi’nde bulunan Türk bayrağını indirmeye çalışan U.K. isimli şahsın Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yakalanarak gözaltına alındığını ve olayla ilgili adli tahkikat başlatıldığını duyurdu.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Görüntülerde yarıya kadar indirilen Türk bayrağının polisler tarafından hemen göndere çekilmesi ve kaçmaya çalışan şahsın yakalanma anı yer alıyor.

Bayrağı yarıya kadar indiren şahıs polislerin gelmesiyle kaçmaya başlıyor. Yokuş aşağı inen şahıs, bir kayanın üzerine çıkarken bazı polisler ise yarıya kadar indirilen bayrağı tekrar göndere çekiyor.

Görüntülerin devamında ise polislerden birinin üzerine atladığı şahısla birlikte kayalıklardan aşağı kaydığı görüldü. İHA

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