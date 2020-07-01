Türkiye’den Irak’a tıbbi yardım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yardım malzemelerini Irak’a götürecek olan askeri kargo uçağı Etimesgut Askeri Havaalanı’ndan hareket etti.

Corona virüsü salgınından etkilenen Irak’a gönderilen malzemelerin içerisinde maske, N95 maske, tulum, koruyucu siperlik, koruyucu gözlük ve yerli solunum cihazı bulunuyor.

Malzemelerin üzerindeki Hz. Mevlana Celaleddin Rumi’ye ait “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var” sözü ve hemen altına iliştirilmiş olan “Türkiye’den Irak halkına sevgilerle” notu ise dikkat çekti. (İHA-DHA)