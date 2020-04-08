5 ücretsiz maske her hafta kapıda! PTT ücretsiz maske başvurusu ve takibi…

Toplu alanlarda maske kullanmanın zorunlu hale getirilmesinin ardından devlet eliyle maskelerin vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırılacağı açıklamasında bulunuldu. İlk olarak ePTT AVM'den dağıtılmaya başlayan maskelerin başvuru yeri değişti. Artık ücretsiz maske için e Devlet’ten başvuru yapılıyor. 20-65 yaş arası vatandaşlara haftada 5 ücretsiz maske dağıtımı bu başvurudan sonra yapılacak.

ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

– E Devlet’e giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna “ücretsiz maske talebi” yazın.

– Açılan sayfada kişisel bilgileriniz ile iletişim bilgilerini doldurunuz

– Diğer aile bireylerinizi eklemek istiyorsanız ‘Aile Bireyi Ekle’ seçeneğini kullanın ve aynı şekilde o kişinin de kimlik bilgilerini girin.

– Son olarak güvenlik sorusunu ve verdiğiniz bilgilerin doğruluğunu onayladıktan sonra en attaki ‘Maske Siparişi Ver’ butonuna basın.

ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURU SAYFASI

Öte yandan maske satışı, özellikle denetimin zayıf olduğu sosyal medya sitelerinde devam ediyor. Sosyal medya siteleri üzerinden ‘maske satış’ sayfaları oluşturan fırsatçılar sadece cerrahi maske satışının yasaklandığını iddia ederek ellerindeki maskeleri 5-10-15 liradan satışa çıkardı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Recep Tayyip Erdoğan 6 Nisan’da kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, “Burada şunu açıkça söyleyeyim, kesinlikle parayla maske satışı yasaktır. Marketlerde verilen maskeler ücretsizdir. Salgın bitene kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stokumuz ve üretimimiz vardır” demişti.

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