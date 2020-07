Vali açıkladı: Vaka sayısı 3-4 kat arttı

Son günlerde vakaların artmasında şehir dışından gelenlerin çok büyük etkisi olduğunu ileri süren Vali Ümit, “Bolu’daki vaka artışlarında özellikle Ankara, İstanbul gibi büyükşehirlerden gelenlerin çok büyük etkisi var. Büyükşehirlerden gelenlere vatandaşlarımız dikkat etmeli. Önceden maske, sosyal mesafe ve hijyen diyorduk. Şimdi bu 3 kurala dışarıdan gelenlerden kendimizi korumayı da ekliyoruz. Vatandaşlarımız özellikle büyükşehirlerden gelenlerle çok yakın temaslarda bulunmasın” dedi.

”HER GÜN VAKAMIZ VAR”

Günde 100 ile 300 arasında test yapıldığını belirten Vali Ümit, “Bazı günler test sayısı 300’ü de geçiyor. Maalesef her gün vakamız var. Virüsün ilk görüldüğü mart ve nisan aylarına göre vaka sayımız şu an neredeyse 3-4 kat artmış durumda. Ancak vakalar kontrolümüz altında. Şu an çok endişe edilecek bir durum yok ama tedbiri elden bırakmamalıyız.

Çocuklarımız ve gençler bu hastalığı bazen hissetmeden atlatabiliyor. Fakat taşıyıcı konumunda oluyorlar. Aile bireylerine bulaştırma ihtimalleri yüksek. Bu nedenle çocuklarımıza ve gençlerimize dikkat etmeliyiz” şeklinde konuştu.