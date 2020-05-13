Vatandaşlar ‘corona bitmiş gibi’ dışarı akın etti!

Normalleşme adımları kapsamında alışveriş merkezleri, kuaför ve berberlerin açılması vatandaşta “Her şey bitti” algısı oluşturdu.

Sahil şeridi, parklar, bahçeler havanın da ısınmasıyla doldu taştı. Sosyal mesafe kuralları ise hiçe sayıldı. Sosyal mesafenin dikkate alınmadığı en dikkat çekici noktalardan birisi de İstanbul Havalimanı oldu.

İSTANBUL HAVALİMANI’NDA YOLCU KALABALIĞI

Sözcü Whatsapp İhbar Hattı’na gelen görüntülerde, havalimanının dış hatlar gidiş kapısındaki yoğunluk dikkat çekti.

Yoğunluğun bulunduğu bölgede hiçbir görevlinin olmadığı ve bir uyarı yapılmadığı görüldü.

Alınan bilgilere göre, corona virüsü salgını nedeniyle bir süredir uçuşların az olduğu İstanbul Havalimanı’nda en büyük yoğunluk bugün yaşandı.

PAZAR GİRİŞLERİ DENETİMLERİ DURDU MU?

Bir diğer yoğunluk da Beylikdüzü semt pazarında yaşandı. Sabah saatlerinde görevlilerin, pazara gelenlerini ateşini ölçerek pazara aldığı ancak öğleden sonra pazar girişinde hiçbir görevlinin olmadığı iddia edildi. Çekilen fotoğraflarda da pazar girişinde hiçbir önlem alınmadığı görüldü.

PARKLAR DOLDU TAŞTI

Sokağa çıkma kısıtlaması olan 0-14 yaş arası çocukların bugün dışarı çıkmasına izin verilmesi, parklarda ve sahil şeritlerinde yoğunluğun yaşanmasına neden oldu. Yine sosyal mesafenin korunmadığı birçok kişide de maske olmadığı görüldü.

İLGİLİ HABER En uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçede corona virüsüne rastlanmadı