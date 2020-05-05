Yasak kalktı! Akın akın gelmeye başladılar

Muğla iline giriş ve çıkış yasağının kalkmasından itibaren bugün öğle saatlerinde Bodrum’a giriş trafiğinde yoğunluk yaşandı.

Güvercinlik Mahallesi’ndeki jandarma kontrol noktası ile Torba Mahallesi’ndeki polis uygulama noktalarında zaman zaman uzun kuyruklar oluştu.

Diğer illerden Bodrum’a gelen yabancı plakalı araçlarda bulunanların ateşleri ölçüldü, geldikleri ve Bodrum’da kalacakları adresler alındı.

15 SAATTE 6 BİN 500 ARAÇ GİRİŞİ OLDU

Normal günlerde 5 bin araç girişinin olduğu Bodrum’a son 15 saatte 6 bin 500 araç giriş yaptı. Trafik yoğunluğunun bir günde yüzde 25 oranında arttığı ve bu artışın önümüzdeki günlerde daha da yükseleceği belirtildi.



“AFYON’DAN ÇIKTIK ANTALYA ÜZERİNDEN GELDİK”

Afyon’dan Bodrum’un Yalıkavak Mahallesi’ndeki yazlığına gelen üç çocuk babası Emir Kula (54) ”Günlerdir evdeyiz dışarı çıkmadık, kurallara uyduk, her yıl nisan ayının başında Bodrum’daki evimize gelirdik, yasak kalkar kalkmaz yola çıktık, Antalya üzerinden Bodrum’a geldik, 7 ay Bodrum’da kalırız” dedi.

