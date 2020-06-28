Yat çetesine Marina operasyonu… Akılalmaz yöntem!

Ankara’da “Marina Operasyonu” ile yat çetesi çökertildi. Ankara’dan Antalya’ya yerleşerek lüks bir ofis tutup, sözde lüks oto ve yat ticaretine başlayan çete üyeleri, onlarca zengin iş adamı ve vatandaşı dolandırdı.

SADECE KAPORA

Dolandırıcıların lüks otomobiller ve yatlar için alıcıymış gibi pazarlık yaparak, yüklü miktarda kapora verip güven kazanmaya çalıştıkları, böylece aldıkları araçların tescillerini kendi üzerlerine geçirdikleri belirlendi.

Çete üyelerinin geriye kalan parayı ödemeden ortadan kayboldukları ve verdikleri çeklerin de karşılıksız çıktığı belirlendi.

2 AY TAKİP EDİLDİ

2 ay süren teknik ve fiziki takip sonrasında Antalya, Eskişehir ve Ankara’da eşzamanlı operasyon düzenlendi. Bu çerçevede 11 çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

Çete liderinin yardımcısı Ç.Ç'nin kız arkadaşı T.D'nin çetenin kasası olduğu ve muhasebe işleri ile ilgilendiği ortaya çıkarıldı.

Zanlılar ifadelerinde yaptıkları dolandırıcılıkları itiraf etti. (İHA)