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Yavru ayıya işkence yapmıştı! O cani hakkında flaş gelişme

Artvin'in Arhavi ilçesinde ormanlık alanda yavru ayıyı vurup yaralayan ve köpekleri üzerine salan Tanju Çakmak adlı cani hakkında Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) suç duyurusunda bulundu ve sosyal medya hesaplarından yaşanan vahşetin videosunu paylaştı. Büyük tepki toplayan görüntülerin ardından Artvin Valiliği, Çolak'ın yakalandığını duyurdu.

İsmail AKDUMAN
10:34 -
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HAYTAP, tüfekle vurup yaraladığı yavru ayıya işkence yapan Arhavi Özel İdare Müdürlüğü’nde çalışan Tanju Çakmak’ın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımda “Ayı yavrusu kimseye zarar vermediği halde avcılar tarafından vuruldu ve köpeklere parçalatılmaya çalışıldı. Ayıların vurulması hayvanların koruma kanunu kapsamında olmadığı için hemen kişinin tutuklanması için suç duyurusunda bulunduk. En yüksek cezayı aldırmak için elimizden geleni yapıyoruz” denildi.

(FOTO: SÖZCÜ)

GÖRÜNTÜLER TEPKİ TOPLADI

Tepki çeken görüntülerde tüfekle vurulan yavru ayı can çekişirken köpekler saldırıyor. Güçlükle ayağa kalkan ve kısa süre sonra tekrar yere düşen yavru ayı köpeklerle mücadele ediyor ancak acı içinde can çekiyor.

YAKALANDI

Sosyal medyada tepki çeken görüntülerin ardından Artvin Valiliği sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, “Arhavi ilçesinde tüfekle vurduğu ayı yavrusunu köpeklere saldırtan şahıs jandarma ekiplerince yakalanarak hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır” denildi.

Artvin işkence kalkan sosyal medya
Son güncelleme: 10:44 10.07.2020
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