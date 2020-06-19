Yoldan geçen kediye çarpıp olay yerinden kaçan sürücünün cezası belli oldu!

Belediyenin açıklaması şu şekilde:

* İlimiz Bahçelievler Mahallesi Bandakçıoğlu Sokak'ta 14.06.2020 günü 14 BU … plakalı araç, yoldan geçen kediye çarparak, olay yerinden kaçmıştır.

* Görgü tanıklarının olayı tarafımıza iletilmesinin hemen ardından ekiplerimiz hızla bölgeye intikal etmiş, yapılan incelemede ne yazık ki kedinin hayatını kaybettiği belirlenmiştir.

* Yine görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda kaçan araç sürücüsü İ.U.'ya ulaşılarak, geçtiğimiz yıl sokak hayvanlarını korumak amacıyla Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek almış olduğumuz 08.10.2019 tarih ve 2019/373 sayılı Belediye Meclis Kararı'nın 5. maddesi doğrultusunda 2.000 TL para cezası uygulanmıştır.

* Bolu Belediyesi olarak sokak hayvanlarımızı korumak ve kollamak bizim en önemli görev ve sorumluluğumuzdur.

* Bizlere emanet olan can dostlarımıza zarar vermeye yönelik yapılan hiçbir eylem cezasız kalmamıştır ve kalmayacaktır.