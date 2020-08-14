4 milyon dolarlık kaza!

Chiron gibi bir otomobille yolda karşılaşma ihtimaliniz gerçekten çok düşük. İsviçre’nin Gotthard geçişinde ise Chiron ile 911 Cabriolet karşı karşıya geldi. Bölgeden alınan bilgilere göre Bugatti sürücüsü önündeki üç aracı sollamak için karşı yöne geçiyor ve hızlanıyor bunun sonucunda karşı şeritten gelen 911 Cabriolet ile kafa kafaya çarpışıyor…

Bu eylemin haricinde Bugatti’nin bir karavana da çarptığı belirtiliyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise durumu ortaya koyuyor.

Özellikle fotoğrafları incelediğinizde 911’in Chiron’a göre daha fazla hasar aldığını fark ediyorsunuz. 911’in ön tekerleklerinden biri kopmuş gibi gözüküyor. Chiron’un durumuna baktığınızda ise kaputun katlandığını ve tamponun hasar aldığını görüyorsunuz.

Videonun sonunda göreceğiniz 911’e yakın olan Mercedes-Benz C-Serisi Estate modelinin sürücüsünün ciddi bir biçimde yaralandığı belirtiliyor. Yolun bir kısmı kazadan dolayı geçici süre trafiğe kapatıldı. Trafik kazası sonucunda 4.06 milyon dolarlık hasarın ortaya çıktığı iddia edildi.

Chiron marka tarafından Veyron modelinin geliştirilmesiyle 2018 yılında ilk defa ortaya çıktı. W16 silindirli, 4 turbolu, 8 litre hacmindeki motoruyla Chiron 1479 beygir güç üretiyor. Otomobilin 0’dan 100 km/s hıza ulaşması sadece 2.4 saniye sürüyor. Maksimum hızı ise 420 km/s olarak belirtiliyor!