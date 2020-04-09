Ferrari çalışanlarına virüs taraması yapacak

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını yüzünden çoğu markanın üretimi durmuş durumda. Özellikle salgının Avrupa’daki merkezi olan İtalya’da ise üretim yapan markalardan belirli ataklar gerçekleştiğini duyuyoruz. Fiat Chrysler Automobiles(FCA) son günlerde sendikalarla görüşmeler içerisinde ve yakın zamanda tekrar üretime geçmek istiyor. Ayrıca bir diğer Avrupa merkezli üretici olan Volkswagen’de de parça parça üretime başlamak için atılan adımlar var…

Mart ayının ortalarında üretimine Maranello ve Modena fabrikalarında ara verdiğini duyuran Ferrari, 14 Nisan tarihinde tekrar faaliyete geçmek istiyor. Ancak salgının ülkedeki etkileri ve ikinci bir fazın olma ihtimali sokağa çıkma yasağının devam etmesine sebep oluyor.

Ekonomik anlamda zor günler yaşayan İtalya’da üreticiler tekrar tesislerin açılması ve çalışanların salgının yayılmasını engelleyecek biçimde çalışmasını planlıyorlar. Markadan yapılan açıklamaya göre testler aile üyelerini ve birlikte çalışılan tedarikçi personellerini de kapsıyor.

Marka bu adıma ek olarak çalışanlarını bir cep telefonu uygulamasıyla da kontrol edecek. Uygulama sayesinde Ferrari, corona virüsü belirtileri olan çalışanlarına medikal desteği daha çabuk sağlayacak.

Ferrari’nin bu projesi Emilia Romangna tarafından da destekleniyor. Ayrıca marka elde ettikleri sonuçları bölge yetkilileriyle de paylaşacak.

Ferrari de “Back on Track” adı altında bir çalışma yapacağını açıkladı. Ünlü marka, Angelli Ailesi’nin holding grubu Exor tarafından kontrol edilen planla Ferrari çalışanlarına Covid-19 taraması için gönüllü olarak kan testleri yapacağını açıkladı.