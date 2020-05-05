Fransız grup Türkiye yatırımını sonuçlandırdı!

Bu yılın başında Peugeot, Citroën ve DS markalarına ait İstanbul'daki depoların Torbalı'ya taşınma sürecinin tamamlanmasıyla birlikte tüm Groupe PSA markaları için merkez depo haline gelen tesisin, yapılan yeni yatırımlarla, kapasitesi ve kullanım oranı artırıldı. Toplam 18 bin metrekarelik kapalı alana ve 45.000 referansı stoklayabilme kapasitesine sahip bu lojistik merkez, Türkiye geneline yayılmış sekiz Distrigo platformuna günlük sevkiyat yapan yeni bir yapıya dönüştürüldü. Tesiste, markalara ait ithal parçaların yanı sıra, yurt içinden tedarik edilen yedek parça, aksesuar ve sarf malzemeleri de stoklanıyor.