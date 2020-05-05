İngiltere’de otomobil satışları yüzde 97 düştü!

Avrupa’da mart ayının ortasında başlayan karantina süreci işleri durmasına ve insanların kısıtlı biçimde hareket etmesine sebep oldu. 2. Dünya Savaşı’dan sonra 1946 yılının şubat ayında Birleşik Krallık’ta 4 bin 44 adet otomobil satışı gerçekleşmişti. Ancak dönemin şartları ortadaydı ve savaşın ekonomiye verdiği zarar, ilk İşçi Partisi hükümetiyle aşılmaya çalışıyordu.

Reuters’ın haberine göre bu yılın nisan ayında da İngiltere otomotiv endüstrisinde dikkat çeken satış adedi gerçekleşti. Bir ay boyunca ülkede Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği (SMMT) verilerine göre sadece “4000 adet” otomobil satışı gerçekleşti! Ayrıca İngiltere otomobil pazarının bu yıl 1.68 milyon adet satışla kapanması tahmin ediliyor. Bu rakam 2019 yılında sıkıntılı Brexit sürecine rağmen 2.31 milyon adet olarak gerçekleşmişti.

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